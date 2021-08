Pesquisadores do ES participam de projeto para evitar extinção do tatu-canastra

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 14

Pesquisadores da Ufes participam de um projeto de monitoramento do tatu-canastra que busca preservar a presença da espécie na Mata Atlântica. Uma população do animal é monitorada desde 2016 na Reserva Biológica (Rebio) de Sooretama e Reserva Natural Vale, no norte do Espírito Santo, em parceria com o Projeto Tatu-Canastra, realizado pelo Instituto de Conservação da Vida Silvestre (ICAS) e pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas (IPÊ).

