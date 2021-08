Pesca e aquicultura em Anchieta têm prazo para cadastro de embarcações

Por Redação - Redação 7

A Secretaria Municipal de Pesca e Aquicultura de Anchieta (Sempa), por meio da Associação de Armadores, Maricultores e Pescadores de Anchieta (Ampa) informa que estão abertas as inscrições para o Cadastro de Embarcações para Abastecimento pela Subvenção do Óleo. As inscrições se encerram no dia 15 de setembro e devem ser realizadas na sede da Ampa, localizada no bairro Porto de Cima.

A Secretaria tem parceria com a Ampa para emissão de possíveis documentos pendentes.

Documentos necessários para a inscrição:

*Licença de pesca do barco;

*TIE – Título de Inscrição de Embarcação;

*RG, CPF, e Comprovante de residência do proprietário do barco.

Informações: 3536-2271 | E-mail: [email protected]

