Pedal da Independência vai reunir cerca de 200 ciclistas em Patrimônio da Penha

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 14

Advertisement

Advertisement

O feriado de sete de setembro será de aventura e adrenalina em meio à natureza de Patrimônio da Penha, distrito de Divino de São Lourenço. Cerca de 200 ciclistas participarão do 1º Pedal da Independência.

Continua depois da publicidade

Organizado pelo grupo Turma da Bike 20, o evento terá início com um café da manhã para os participantes às 6h30. A largada acontece a partir das 8h, no Parque de Exposições de Patrimônio da Penha e tem a presença confirmada do locutor Mateus Reis, o xonadão do Brasil. Como as inscrições já foram encerradas, somente participará do evento quem estiver inscrito corretamente.

De acordo com Laiz Faria Queiroz, uma das organizadoras do evento, o Pedal da Independência será importante para fomentar o turismo do município e atrair atenção para as belezas naturais da região do Caparaó.

“O Pedal da Independência será de extrema importância para as pessoas conhecerem o Caparaó, suas lindas paisagens e cachoeiras. Além do contato com a natureza, estaremos formando amizades com o evento”, afirma Laiz.

Continua depois da publicidade

Entre cachoeiras e trilhas, o evento contará com duas rotas: a “Amarela”, com aproximadamente 45 km, e a “Verde”, com cerca de 23 km. Os percursos se encontram na Cachoeira do Granito. Além de Laiz, o grupo Turma da Bike 20 conta ainda com Daniela Sofiste, Vivian Zovico, Akilla Lemos, Raphaela Carvalho e Gaby Queiroz, que serão as guias para os participantes.

“O percurso é dividido nas cabeças, que são os puxadores, no meio e no fim, separando as duas trilhas. O evento contará com apoio de moto, ambulância, polícia, carro de água e carro de apoio, para caso quebre ou dê problema em alguma bicicleta o participante não fique desamparado”, explica Laiz Queiroz.

O 1º Pedal da Independência conta com o apoio da prefeitura municipal de Divino de São Lourenço e seguirá todos os protocolos de prevenção contra a Covid-19. Para conhecer mais sobre o evento, basta conferir o Instagram @turmadabike20.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].