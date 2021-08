Pátio cancela contrato e remoção de veículos fica prejudicada no Sul do ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 55

Onze cidades do Sul do Espírito Santo estão, mais uma vez, sem ter para onde remover veículos irregulares apreendidos em operações policiais. Isso porque a empresa contratada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para a prestação de serviços de remoção e guarda de veículos desistiu do contrato três meses depois de vencer a licitação.

O pátio que estava credenciado ao Detran, localizado no bairro Marbrasa, em Cachoeiro de Itapemirim corresponde ao Lote 7, e contemplava também os municípios de Atílio Vivácqua, Castelo, Iconha, Itapemirim, Marataízes, Mimoso do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul e Vargem Alta. O local entrou em funcionamento no dia 14 de junho deste ano.

O Detran informou que está adotando todas as medidas para apuração dos fatos e tomada das providências. O depósito seria utilizado não só pela Polícia Militar, mas, também pela Guarda Municipal de Cachoeiro.

“Como o caso ainda está em apuração, nenhuma outra informação sobre o andamento dos fatos será repassada”, informou a assessoria do órgão.

Segundo a Polícia Militar, as operações, abordagens e autuações serão realizadas normalmente. No entanto, a partir de agora, o serviço de remoção volta à estaca zero e os veículos apreendidos serão liberados no local ou removidos para a delegacia pelos meios possíveis no momento da apreensão.

