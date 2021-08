Obras na BR-262 devem ter início no 1º trimestre de 2022

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 21

O cronograma de concessão da BR-262, de Viana até João Monlevade, em Minas Gerais, deu mais um passo. O Ministério da Infraestrutura informou que o lançamento da abertura do edital será no dia 25 de novembro deste ano. Dessa forma, a expectativa é de que as obras na rodovia comecem em março de 2022. O deputado federal Evair de Melo publicou as informações nas redes sociais.

O leilão da concessão abarca também a BR-381. As obras de ampliação da BR-262 e duplicação da BR-381 devem durar entre dois e nove anos, segundo o edital. A previsão é de R$ 7 bilhões em investimentos. No Espírito Santo, serão 178,5 km de duplicação com obras que começam no terceiro e terminam no 21º ano de concessão.

Em 2020, o governo divulgou a proposta de contrato de concessão. Assim, o modelo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), órgão do governo que cuida das privatizações, aponta que o vencedor do leilão precisa oferecer menores tarifas de pedágio e maior outorga fixa ao governo.

Assim, as obras iniciais, segundo o contrato, serão de melhorias emergenciais e devem começar já no primeiro ano de contrato. Além disso, serão implantados serviços de apoio aos usuários, pedágio e vigilância. As obras de recuperação da estrutura das vias terão início entre o terceiro e oitavo ano de concessão.

