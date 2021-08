Novos conselheiros do Centrorochas e Sindirochas tomam posse

Por Redação - Redação 38

Os novos Conselhos de administração do Centro Brasileiros dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e Sindicato das Indústrias de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Espírito Santo (Sindirochas), tendo, respectivamente, os empresários Tales Machado e Ed Martins André como presidentes, tomaram posse em solenidade realizada na última sexta-feira (27), em Vitória.

O ato de posse contou a presença Secretário Especial de Fazenda do Ministério da Economia, Bruno Funchal, que, em apresentação exclusiva para o segmento, traçou um panorama sobre a economia nacional e como o cenário influencia o setor de rochas ornamentais brasileiro e capixaba, afinal, o Espírito Santo é o maior estado exportador do país, sendo responsável por cerca de 82% de todas as rochas ornamentais enviadas para o mercado internacional.

Várias autoridades participaram do evento como a presidente da Findes, Cris Samorini, o diretor do GFC e conselheiro da Federação das Indústrias, Elias Carvalho, o deputado federal e vice-líder do Governo Bolsonaro, Evair de Melo, o vice-presidente da CNI, Léo de Castro, além dos diretores da ANM, Débora Puccini Toci e Guilherme Santana Lopes Gomes.

Centrorochas

Após seis anos à frente do Sindirochas, maior sindicato patronal do setor no país, Tales Machado assumiu a entidade nacional em substituição a Frederico Robison, empresário que esteve à frente da associação nos últimos três anos. Vice-presidente na gestão anterior, Fabio Cruz, segue na posição e atuará junto ao novo presidente e conselheiros eleitos, 22 no total.

A transferência do cargo foi simbolizada pela entrega, pelo ex-presidente Frederico Robison, de um mapa do Brasil, esculpido em rocha ornamental brasileira, granito branco Ceará. Em seu primeiro pronunciamento como presidente eleito, Tales Machado, reforçou que espera continuar contando com o apoio de todos os associados e exportadores para prosseguir com o trabalho executado até aqui. “Temos atuado para acabar com as diferenças que existiam no setor, tivemos conquistas, mas ainda temos muito a entregar. O setor de rochas iniciou uma nova fase com a assinatura do convênio setorial firmado entre o Centrorochas e a Apex-Brasil. Mas, além da promoção das rochas brasileiras no exterior, faz parte do nosso radar uma atuação focada no mercado interno e desenvolvimento de atividades voltadas aos especificadores. Também vamos continuar trabalhando pela união do setor e maior participação das empresas em todas as ações”, destacou.

Sindirochas

Eleito para o triênio 2021/2024, o empresário Ed Martins André comandará a entidade ao lado dos vice-presidentes e conselheiros. Após dois mandatos como presidente da entidade, Tales Machado atuará, na nova chapa, como 1º vice-presidente. Mais três vice-presidentes ainda compõem o novo grupo de conselheiros: Adriano Duarte Silva, Eutemar Venturim e Frederico Robison, que representarão as regiões norte, sul e central, respectivamente.

No momento da posse, o ex-presidente Tales entregou um mapa do Espírito Santo, esculpido em granito branco siena, rocha ornamental brasileira extraída em solo capixaba, ao presidente eleito, Ed Martins André. A simbologia do ato reforça toda representatividade local do Sindirochas que também é o maior sindicato patronal do segmento no país.

Segundo o novo presidente, o Conselho do Sindirochas, composto por quatro vice-presidentes e 21 conselheiros, dará continuidade à linha de trabalho seguida até então. “Seguiremos trabalhando de forma efetiva nos assuntos pertinentes ao segmento de rochas ornamentais do Espírito Santo, visando o fortalecimento das atividades e o desenvolvimento de toda cadeia produtiva de rochas”, reforçou Ed Martins.

Quem é Tales Machado, novo presidente do Centrorochas

Empresário, Tales Machado é sócio proprietário da Magban e agente atuante pelo desenvolvimento de todo arranjo produtivo brasileiro, ele esteve à frente do sindicato patronal capixaba por dois mandatos, ou seja, nos últimos seis anos. Tales ainda ocupa o cargo de conselheiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e é membro do Conselho Temático de Mineração (Comin), da Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Quem é Ed Martins André, novo presidente do Sindirochas

O empresário Ed Martins André é proprietário da Angramar Granitos e Mármores, localizada em Cachoeiro de Itapemirim. Ele carrega uma expertise de atuação no conselho do Sindirochas por vários anos, somada à experiência adquirida no cargo de Diretor Regional Centro-Sul da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), assumido no ano passado.

Reveja a solenidade de posse do novo Conselho de Administração

Conheça as chapas que tomaram posse

Centrorochas

Presidente: Tales Machado (Magban)

Vice-presidente: Fabio Cruz (Vitoria Stone)

Conselheiros

Adael de Oliveira (Itinga Mineração)

Adriano Duarte (Imetame Pedras Naturais)

Armando Sequeira de Sousa (Granipex)

Celio Guerra (Levantina Natural Stone)

Daniel Salume (Brothers Mármores e Granitos)

Ed Martins André (Angramar Granitos e Mármores)

Eutemar Venturim (Bramagran)

Fernando da Paz (C. Fernando R. da Paz)

Frederico Robison (Marbrasa Mármores e Granitos)

Gabriel Cabeza (Calafuria Mineração)

Gedson Campos Guerra (Rocha Bahia Mineração)

Josy Loss de Andrade (Andrade Indústria e Comércio de Mármores e Granitos)

Leonardo Tatagiba (Granito Zucchi)

Luca Burlamacchi (Decolores Mármores e Granitos)

Marcel Fiorio (Marcel Mármore Comércio e Exportação)

Marcelo Araújo (Amagran Importação e Exportação)

Maxwell Viquietti Alcântara (Pettrus Mineração e Comércio)

Ricardo Schevz (Brasigran Brasileira de Granitos)

Rodrigo Scaramussa (Santo Antônio Granitos)

Sergio Frossard (CS3 Mármores e Granitos)

Valdecyr Viguini (Cajugran Granitos e Mármores)

Walter Borges da Hora Jr (Margramar Granitos)

Sindirochas

Presidente: Ed Martins André (Angramar Granitos e Mármores)

1º vice-presidente: Tales Machado (Magban Mármores e Granitos Aquibadan)

Vice-presidente Norte: Adriano Duarte Silva (Imetame Pedras Naturais)

Vice-presidente Sul: Eutemar Venturim (Bramagran Brasileiro Mármore e Granito)

Vice-presidente Central: Frederico Robison (Kopi Natural Stone)

Conselheiros

Adriano dos Santos Alves (Vitoria Stone Indústria e Comércio)

Bismark Merenda Bachiete (Panorama Mármores e Granitos)

Cleverson Bettecher Afonso (Unigramal União de Mármores e Granitos)

Fabio Laignier de Castro (Comil Cotaxé Mineração)

Felipe Stein Colodetti (Granitos Colodetti)

João Manoel Sfalsin de Oliveira (SB Mineração)

Maxwell Viquieti Alcântara (Pettrus Mineração)

Pedro Henock da Cunha Milanezi (Milanezi Granitos)

Renan Catelan (Cattegran Granitos do Brasil)

Renata Bedim Salles Sancção (Itapiso Mármores e Granitos)

Valdecyr Roberte Viguini (Cajugram Granitos e Mármores do Brasil)

Walter Borges da Hora Júnior (Margramar Granitos)

Conselho Fiscal

Cristiani Falqueto Minete (Minete Pedras Ornamentais)

Jones Pianissola Frossard (Igramar Indústria de Granitos e Mármores)

Kleber Massena Andrade Barros (Gramassena Mármores e Granitos)

Marcel Campos Fiório (Marcel Mármore)

Mauro Roza Machado (Nova Aurora Mármores e Granitos)

Sergio Carari Frossard (CS3 Mármores e Granitos)

Representantes junto à Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes)

1º representante: Ed Martins André (Angramar Granitos e Mármores)

2º representante: Tales Machado (Magban Mármores e Granitos Aquibadan)

Suplente: Áureo Vianna Mameri (Mameri Rochas)

Suplente: Adriano dos Santos Alves (Vitoria Stone Indústria e Comércio)

