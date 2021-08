Nova sala de videomonitoramento começa a funcionar em Cachoeiro

Por Redação - Redação 40

Advertisement

Advertisement

Na manhã desta quinta-feira (19), foi inaugurada a nova sala de videomonitoramento da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. No total, o sistema conta com 72 câmeras instaladas em diversos pontos do município e a vigilância, na sala de operação, é realizada 24 horas.

Continua depois da publicidade

Os servidores que atuam no videomonitoramento receberam treinamento, em julho, da empresa responsável pela implantação. O sistema havia entrado em operação no mês passado, mas ainda se encontrava em fase de testes.

Das novas câmeras instaladas, seis são do tipo PTZ, que possuem tecnologia para identificar sinais de possíveis eventos adversos, como assaltos e incêndios. Outras 26 câmeras, instaladas em cinco pontos, têm capacidade para identificar veículos que avançam semáforos ou ficam parados em cima de faixas de pedestres – entretanto, não haverá registros de ocorrência para aplicação de multas, por enquanto.

Em outros dois pontos da região central da cidade, foram colocados totens de segurança com câmeras 360º. Eles possuem botões de pânico e, assim como as câmeras PTZ, áudio bidirecional, composto por cornetas e interfones, permitindo a comunicação entre a central de videomonitoramento e as pessoas nas vias públicas, em caso de emergências.

Nova sala e novo sistema

Continua depois da publicidade

Além disso, as outras 40 câmeras de vigilância que o município já possuía foram incorporadas ao novo sistema. “A sala será operada por uma equipe multidisciplinar, aprimorando todo o trabalho de monitoramento da segurança pública. Ela também oferece melhores condições aos servidores responsáveis pela operação”, destaca o secretário municipal de Segurança, Francisco Inácio Daroz.

As 26 câmeras, instaladas em cinco pontos, têm capacidade para identificar veículos que avançam semáforos ou ficam parados em cima de faixas de pedestres. No entanto, neste momento não haverá registro de infrações. O município depende de um processo de integração com o sistema do Detran-ES, o que deverá ocorrer na segunda etapa do processo de implantação.

Também está prevista a realização de campanha de conscientização antes do início efetivo do registro das infrações. Porém, que avançar sinal vermelho coloca em risco pedestres e motoristas e é considerado infração gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro.

Advertisement

Cerco Inteligente

Continua depois da publicidade

Uma segunda etapa do processo de implantação abrangerá o Cerco Inteligente de Segurança, com instalação de 15 câmeras capazes de identificar placas de veículos com restrição de furto e roubo, em mais sete locais.

Para o Cerco Inteligente, a empresa responsável pela implantação aguarda autorizações do Departamento de Edificações e Rodovias do Estado do Espírito Santo (DER-ES) e do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), para instalar os equipamentos em rodovias que não pertencem ao município.

A Prefeitura de Cachoeiro investirá, no novo sistema, R$ 2.574.364,80, com recursos do Fundo Municipal de Trânsito e um complemento de verba própria. O valor corresponde à contratação anual dos serviços.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].