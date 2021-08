Mutirão de Negociação e Dívidas já atendeu 254 pessoas e segue até sábado (28) em Cachoeiro

Por Redação - Redação 22

Advertisement

Advertisement

O 8º Mutirão de Negociação e Dívidas, realizado pelo Procon de Cachoeiro, em parceira com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisci), teve 254 atendimentos a consumidores em seu primeiro dia, nesta quarta-feira (25).

Continua depois da publicidade

O evento segue até sexta (27), junto à 15ª Feira de Negócios e Agroturismo e Semana do Comércio e do Empreendedor, no Parque de Exposição do Aeroporto. Os atendimentos são feitos das 9h às 16h.

No total, foram negociados quase R$ 500 mil em dívidas, e o valor, após as negociações, ficou em R$ 336.462 – uma redução de cerca de 32%. O maior acordo foi de um consumidor com o banco Itaú, que teve sua dívida reduzida de R$ 57.289 para R$ 567 (99% de redução), e o pagamento foi parcelado em seis vezes.

Carmen Deia de Araújo Silva, de 50 anos, conseguiu reduzir em 58% sua dívida telefônica. O valor, que era de R$ 235, caiu para R$ 110.

Continua depois da publicidade

“Estou muito satisfeita com o mutirão e com o atendimento. A pandemia me afetou bastante, me recuperei recentemente da Covid-19, e esse desconto vai ajudar a limpar meu nome. Essa é uma ótima iniciativa de Prefeitura de Cachoeiro”, frisou Carmen.

“Saí com minha dívida resolvida, diminuiu em 53% e agora já consigo pagar. Minha conta era de R$ 166 e caiu para R$ 78. As pessoas que estão com a mesma dificuldade, podem comparecer ao mutirão, pois foi bem simples e fácil de resolver. Atendimento muito bom. Já vou quitar minha dívida”, afirmou Paulo César Ramos Fonseca, de 40 anos.

O evento conta com 11 empresas participantes, incluindo instituições bancárias e financeiras, de telefonia fixa e móvel e companhias de serviços de energia e água e esgoto (veja a lista abaixo). Ao todo, são distribuídas 417 senhas por dia de evento, incluindo preferenciais.

Advertisement

Continua depois da publicidade

“O mutirão é importante, pois oferece oportunidade para os consumidores inadimplentes resolverem suas dívidas, conseguirem desconto ou, até mesmo, um pagamento mais facilitado, com maior número de parcelas. Isso resgata a dignidade do consumidor e o insere no mercado novamente”, avalia o coordenador do Procon de Cachoeiro, Fabiano Pimentel.

Feira de Negócios

A 15ª Feira de Negócios e Agroturismo e Semana do Comércio e do Empreendedor de Cachoeiro terá início nesta quarta-feira (25) e seguirá até o próximo sábado (28), no Parque de Exposição Carlos Caiado Barbosa, no bairro Aeroporto, com uma programação diversa. A entrada é gratuita.

O evento, uma parceria entre a Prefeitura de Cachoeiro e a Associação Comercial, Industrial e de Serviços do município (Acisci), tem o apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e do Governo do Estado do Espírito Santo, por meio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes).

Confira aqui mais detalhes da programação.

Empresas participantes do Mutirão de Negociação de Dívidas

EDP

20 senhas gerais e 5 preferenciais por dia

Observações de atendimento: atenderão a quaisquer negociações de dívidas. Não farão atendimentos para outros temas que não sejam negociação de dívidas ou instalações classificadas em média e alta tensão.

BRK

40 senhas gerais e 10 preferenciais por dia

Observações de atendimento: vão negociar cortes de fornecimento de água e parcelamentos de débitos. Não vão renegociar reparcelamentos, pedidos de novas ligações, religações, verificações de consumo etc.

BANESTES

60 senhas gerais e 15 preferenciais por dia

Observações de atendimento: serão negociados todos os contratos de crédito com valores até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Não farão negociação envolvendo contratos com garantia de alienação fiduciária, tarifas de conta e cheques devolvidos.

BANCO DO BRASIL

15 senhas gerais e 5 preferenciais por dia

Observações de atendimento: negociarão dívidas com mais de 180 dias. Não realizarão atendimentos rotineiros das agências, tais como extrato Pasep, prova de vida, 2ª via de cartão etc.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

15 gerais e 5 preferenciais por dia

Observações do atendimento: serão negociados temas referentes a financiamentos, empréstimos que não tenham garantia e cartão de crédito. Não serão negociados financiamentos e empréstimos que tenham garantia.

OI/TELEMAR

20 senhas gerais e 5 preferenciais por dia

– O atendimento será feito por um servidor do Procon, preenchendo o termo da Oi, que será encaminhado, posteriormente, à empresa.

– Ao final do dia, serão enviados os termos para o e-mail da empresa.

– O prazo para análise e retorno será de 15 (quinze) dias.

– A devolução ao Procon será por meio de e-mail planilhado, inclusive, será dada ciência aos consumidores, com os procedimentos adotados.

Observações do atendimento: somente casos de negociação de dívidas que estejam abertas há mais de 90 dias. Não serão atendidas dívidas de pessoas jurídicas.

VIVO

32 senhas gerais e 08 preferenciais por dia

– Serão feitas ligações pelo atendente do Procon.

Observações do atendimento: as condições apresentadas para a negociação serão avaliadas conforme o tempo da dívida, valores, quantidade de contratos com pendências, entre outros fatores.

Cumpre-nos informar que, por tratar-se de mutirão de negociação, há restrição quanto ao atendimento ao consumidor pessoa jurídica que, por possuir contrato diferenciado e valores maiores, nem sempre será possível resolver a solicitação na hora. Caso haja solicitações de consumidores (pessoa jurídica), será aberto chamado na central que será tratado, posteriormente, e acompanhado até a conclusão.

Caso surjam consumidores com outras solicitações que não sejam negociação de dívidas, seguem atendimentos que poderão ou não ter atendimento imediato:

– Mudanças de plano – telefonia móvel e fixa.

– Adequações de plano (com exceção de planos antigos que não constam mais no portfólio; caso o consumidor queira, esses serão substituídos por planos novos e mais vantajosos).

– Cobranças indevidas.

– Cancelamentos (pessoa física).

– Mudança de número (fixa e móvel – desde que seja para um número novo e que não esteja sendo utilizado por outro consumidor).

– Acréscimo/exclusão de pacotes de telefonia móvel e fixa.

– Cancelamento de interatividade (telefonia móvel).

– Mudança de data de vencimento das faturas.

– Correção cadastral (desde que o consumidor seja o titular dos serviços).

As solicitações abaixo não terão solução imediata, pois dependem de interação com outras áreas:

– Defeito;

– Mudanças de endereço;

– Mudança de titularidade;

– Instalação de linha fixa, banda larga ou TV por assinatura;

– Alteração de plano de linha móvel de pré para pós-pago;

– Demais serviços que dependem de documentação ou áreas (técnica, TI etc).

CLARO/EMBRATEL

15 senhas gerais e 5 preferenciais por dia

Atendimento por telefone apenas com servidor do Procon ligando para o 0800 036 1414.

Observação de atendimento: renegociação de dívidas para os serviços de TV, internet, net fone, móvel, Embratel e Nextel com débitos acima de 49 dias. Não farão negociação com acordos ainda vigentes.

CREFISA

15 senhas gerais e 5 preferenciais por dia

Observação de atendimento: negociará todos os produtos da empresa.

ITAÚ UNIBANCO

15 senhas gerais e 5 preferenciais por dia

Observação de atendimento: será por SMS Dívidas, que é um canal para renegociação de dívidas. Atendimento por meio de SMS gratuito para o número 29549, com a palavra DÍVIDA. Após enviar a mensagem, um especialista do Itaú Unibanco entrará em contato, em alguns minutos, por meio de ligação. O serviço é válido para qualquer dívida que o cliente tenha com o banco.

Obs.: exceções para contratos com garantia, como financiamento de imóveis, veículos e consórcio.

ESPAÇO PROCON CACHOEIRO

Informações gerais e auxílio.

PROCON-ES

Calculista do Procon-ES para dúvidas necessárias.

15 senhas gerais e 5 preferenciais por dia

CDL

Banco de dados.

ACISCI

Banco de dados.

Normas do Mutirão:

– Horário atendimento: 9h às 16h;

– Levar documentação de identificação (identidade e CPF);

– Levar, se possível, a documentação necessária para negociação;

– Atendimento será por ordem de chegada;

– Termos de acordo em 3 vias (fornecedor, consumidor, Procon);

– Outros termos e atos impressos: serão também dadas cópias ao consumidor e ao Procon;

– Atendimentos não serão inseridos no Sindec;

– Não haverá reserva de senhas;

– Atendimento, somente e diretamente, com o titular;

– Tempo de espera, organização de fila, rastreamento e distribuição de senhas serão feitos pelo Procon;

– Todo o suporte informático será dado pela empresa de internet, contratada pela Acisci, que estará no local;

– Haverá 15% das senhas ao público do atendimento preferencial;

– Haverá segurança fixa no local;

– Os atendimentos não vão parar para horário de almoço – empresas e servidores farão revezamento;

– Todos os servidores chegarão ao local às 8h, devidamente uniformizado e com o crachá de identificação;

– Os colaboradores das empresas chegarão ao local às 8h30;

– Procon fornecerá materiais de escritório e folhas para as empresas que não levarem;

– Ao término de cada atendimento, o servidor do Procon verificará o respectivo termo de acordo, aferindo leitura e orientando ou não o consumidor a finalizá-lo. Após o atendimento, o servidor assinará o respectivo termo juntamente ao colaborador da empresa e ao consumidor;

– Ao término de cada dia do mutirão, um servidor do Procon entregará todos os termos ao setor responsável para a elaboração da planilha de dados para posterior divulgação à imprensa;

– Caso haja necessidade de mais senhas, elas SOMENTE serão ampliadas com a CONCORDÂNCIA DA EMPRESA;

– Os servidores da triagem deverão se ater às informações acima, inserindo, no verso da senha, o respectivo CPF ou documento equivalente da pessoa, lembrando que os atendimentos deverão ser de forma pessoal, não se admitindo procuração, nem reservas de senha. Antes de distribuir a senha, o servidor da triagem deverá se certificar se consta a empresa no Mutirão, bem como se certificar de que não há impedimento de atendimento, dentro das informações passadas pela empresa;

– Ao ingressar no local, o consumidor deverá ir ao espaço reservado para rastreamento e distribuição de senhas. Caso queiram, posteriormente, poderão fazer pesquisas no Cadastro das Empresas CDL e Acisci para aferir o montante da dívida, bem como informações de negativação diversas;

– Os consumidores deverão aguardar sentados para serem chamados para os locais de atendimentos;

– Haverá aferição de temperatura e álcool gel na entrada;

– Entrada permitida apenas com máscara;

– Haverá álcool gel e divisórias em todas as mesas;

– Será feito controle de aglomeração na fila e no interior.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].