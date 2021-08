Músicos de Alegre e Cachoeiro lançam canção de resistência ao autoritarismo

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 24

Liberdades coletivas e individuais ameaçadas é o tema do novo trabalho autoral do músico e produtor cultural Danyel Sueth, de Alegre. A canção “Moinho do Tempo” é uma resistência contra o autoritarismo em parceira com a cantora Letícia Scandiani, de Cachoeiro de Itapemirim.

Lançada nas plataformas digitais na última semana, a música tem como principal motivação o período em que a classe artística vem vivendo no Brasil. Em uma atmosfera carregada, com guitarras e melodias densas que abrem espaço para uma letra de protesto e resistência, “Moinho do Tempo” tem base em ícones do grunge como Chris Cornell e Alice In Chains, mas com letras críticas ao estilo Caetano Veloso, Gilberto Gil e Secos & Molhados.

“O primeiro disco solo do Cornell me guiou muito nesse trabalho, além de tensões do Alice Chains em alguns arranjos e digressões de acordes inspirados nos Beatles. E no que tange à letra, ando junto de Caetano, Chico, Gil, Bethânia e outros. Sei que ando bem acompanhado”, brinca o músico.

A canção terá um clipe, lançado ainda no mês de agosto, em que repetiu a dobradinha de seu primeiro single “Rio da Vida”, com Lacy Filho na produção. As gravações aconteceram em Alegre e no Teatro Fernando Torres, em Guaçuí, contando com a participação mais do que especial do Grupo Teatral Gota, Pó e Poeira.

Parceria com Letícia Scandiani

A parceria com a cachoeirense Letícia Scandiani surgiu a partir da amizade entre as suas bandas – Estado de Sítio e Irenne – durantes as apresentações pelo Sul do Espírito Santo. O músico conta que sentiu a necessidade de agregar vocal feminino ao trabalho, que foi prontamente aceito pela cantora.

“Já conheço a Letícia de muito tempo, desde quando a banda Irenne ainda se chamava Frango Xadrez. É uma menina de talento inquestionável e de um timbre fantástico. Achei fundamental agregar a voz de uma mulher, em especial pelo o que trata a música”, relembra.

Todos os singles que estão sendo divulgadas por Danyel Sueth fazem parte do álbum que terá essas canções que estou lançando ainda este ano, que foi contemplado no edital de difusão musical da SECULT/ES.

“Os desafios de entender como funciona o mercado e como o artista deve lançar seus trabalhos são enormes, pretendo lançar mais alguns singles e depois o álbum cheio. Acho importante que artistas e formadores de opiniões se manifestem e se coloquem contra o inaceitável para uma democracia. Não há que se furtar num momento tão crítico da história do país”, finaliza.

