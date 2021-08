Multas por descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados entram em vigor

Por Redação - Redação 13

As sanções da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), aprovada há três anos, começaram a ser aplicadas neste domingo (1º de agosto) aos infratores, assim como suas determinações.

As consequências para quem infringir as regras vão desde advertências e multa de até R$ 50 milhões até a obrigatoriedade de eliminação dos dados relacionados à infração.

Todos os órgãos públicos e empresas privadas que desobedecerem às normas de proteção de dados pessoais são alvo de fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e poderão sofrer as punições.

A ANPD recentemente apresentou consulta pública sobre as sanções. As punições previstas visam a evitar episódios como o megavazamento de informações atreladas a mais de 220 milhões de CPFs no início do ano.

A LGPD determina que o usuário precisa ser informado sobre como seus dados são coletados, armazenados e compartilhados, e a empresa deve ter o seu consentimento em casos específicos.

Assim, sem ter registrados de forma clara a finalidade e o fundamento legal, uma empresa não pode, por exemplo, enviar mensagens (conteúdos, promoções, convites, informativos) via WhatsApp sem o aval dos clientes ou terceiros.

“Para que possam enviar dentro da Lei essas informações aos consumidores, os empresários devem ter a anuência desse usuário. Nesse aspecto, precisam também explicar, de modo claro, que dados serão utilizados, bem como o seu objetivo. O consumidor deve ter a alternativa de recusar a utilização de seus dados pessoais. É imperativo que empresas que ainda não se adequaram se atentem às novas normas, pois as punições são severas”, alerta a advogada Patricia Pena da Motta Leal, da Motta Leal & Advogados Associados.

A advogada informa que a multa prevista em Lei pode chegar em até 2% do faturamento da empresa, limitada a R$ 50 milhões por infração, mas esta é a segunda infração possível, pois a ANPD pode ainda determinar que a empresa elimine os dados tratados do cliente, do funcionário ou do prestador de serviço oriundos daquela atividade.

