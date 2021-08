Mulher que perdeu pais e filho após acidente em Anchieta segue no hospital

Por Marcelo Rosa - Marcelo Rosa 220

Está internada no Hospital Dório Silva, em Laranjeiras, na Serra, a dona de um dos dois carros que bateram, no final da tarde deste sábado. O acidente ocorreu no trecho do Haras, entre Parati e Guanabara, também conhecido como ‘Reta de Ubu’, em Anchieta e provocou as mortes dos pais de Fabiana Viana de Oliveira, de 39 anos, e do filho dela, de quatro anos.

O corpo de Gael Vieira de Oliveira foi velado e enterrado, neste domingo (1), em Marataízes. Já os corpos dos avós da criança, Fábio Sufê Mendes de Oliveira, 66 anos e Celeste Ainda de Oliveira, de 70 anos, também foram velados e sepultados, no domingo, mas em São Fidelis, no Rio de Janeiro.

De acordo com a Polícia Militar, chovia quando o carro que o seu Fábio dirigia bateu contra outro. Ele, a mulher e o neto ficaram presos às ferragens e morreram, na hora. Já Fabiana foi socorrida. As consequências do acidente deixaram consternados amigos e familiares.

