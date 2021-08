Movimentação de placas tectônicas pode ter causado terremotos no Espírito Santo

Por Redação - Redação 43

Os constantes tremores de terras ocorridos no município de Pancas, Região Noroeste do Espírito Santo, localizado a aproximadamente 140 quilômetros de Vitória, têm despertado interesse e preocupação dos moradores da localidade e de pesquisadores. O último aconteceu na noite do dia 13 de julho, às 20h14, e registrou magnitude de 1.4 na escala Richter. Foi o terceiro tremor de terra registrado na região, no período de dois meses, pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), que são operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP).

