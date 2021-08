Motoboy fica gravemente ferido ao bater contra carreta em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 491

Um motociclista ficou gravemente ferido depois de bater de frente com uma carreta na tarde desta segunda-feira (2), em Gironda, interior de Cachoeiro de Itapemirim. O acidente ocorreu por volta das 15h20.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o rapaz foi levado para a Santa Casa de Misericórdia do município por uma equipe do Samu, que se uniu aos militares no socorro. Ele teve múltiplas fraturas, estava inconsciente e com dificuldade para respirar.

Populares não souberam informar como o acidente ocorreu, mas disseram às equipes que o jovem trabalha como motoboy e é morador de Gironda.

