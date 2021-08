Moradora de Cachoeiro recebe nesta quarta-feira (4) irmão que não vê, há mais de 45 anos

Por Marcelo Rosa - Marcelo Rosa 162

Frango com quiabo e polenta, como prato principal; pudim, como sobremesa. O cardápio que Nelcy Alves Nogueira Cabral definiu para esta quarta-feira (4), o dia que a babá, de 56 anos, vai reencontrar o irmão, João Alves Nogueira, depois de mais de 45 anos.

“O meu coração está explodindo de felicidade. Não vejo a hora de receber, em casa, o meu irmão”, revela Nelcy, seis dias seis dias após ver publicada no AQUINOTÍCIAS.COM reportagem em que ela apelou por ajuda para localizar a mãe. A dona de casa, Palmira de Oliveira Nogueira e a filha também estão sem contato, desde que a babá era criança.

“Minha vida mudou da água para o vinho, depois da divulgação. Estou me sentindo em paz por realizar o sonho de reencontrar a minha família”, comemora Nelcy que, na sexta-feira, passou mais de duas horas ao celular com o ‘novo sobrinho’. Gabriel, de 30 anos, é filho de Josué, o irmão mais velho da babá, que morreu quando o Gabriel tenha 16 anos. Ele disse que o pai passou a vida toda procurando por mim. Nesse caso, era uma busca de ambos os lados” ressaltou a moradora do bairro Aquidaban, em Cachoeiro de Itapemirim.

Um policial militar, que trabalha em Cachoeiro de Itapemirim, foi a ponte para o primeiro contato virtual, entre tia e sobrinho. O pm me disse que ficou sensibilizado com a reportagem e começou a pesquisar. A partir daí, ele conseguiu identificar o contato do meu irmão falecido e eu acabei chegando ao Gabriel”, esclarece. O sobrinho foi quem informou à tia que o João mora em Vitória e, assim, viabilizou o agendamento do encontro dos tios.

“Desde então, a gente não para de se falar. O tempo todo, é ligação de áudio, de vídeo. Quando o meu irmão chegar, além de muita comemoração, temos uma tarefa: vamos tentar conseguir um carro para levar a gente até o nosso pai”, antecipou Nelcy.

A babá descobriu que o aposentado Sebastião Alves Nogueira, de 82 anos, mora em um sítio em Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. “No domingo (1), ficamos um tempão, ao celular. Papai disse que não quer me perder nunca mais e eu disse o mesmo. Tudo isso, para mim, é a melhor coisa que aconteceu na minha vida”, festeja.

