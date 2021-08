Menor que ateou fogo em motoboy é encaminhado para o Iases; PC investiga terceiro envolvido no crime

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 873

O adolescente de 17 anos, que confessou ter atirado e ateado fogo no motoboy Rômulo Moraes Aguiar, 19 anos, foi apreendido pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (20), e internado no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

De acordo com informações do titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Felipe Vivas, a internação aconteceu após o menor ter se entregue e não demonstrado nenhum arrependimento do homicídio.

“Eu conversei com a promotora e ela pediu a internação do adolescente. Além de ter confessado atear fogo no motoboy, o menor não manifestou nenhum remorso pelo crime, pelo contrário, lamentou não ter tirado a vida dos outros dois”, conta Vivas.

O crime, que aconteceu na noite da última quarta-feira (18), no residencial Otílio Roncete, bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, teve mais uma pessoa, que já foi identificada pela polícia, mas ainda não foi preso. A PC investiga a possível participação de um terceiro envolvido no assassinato.

O delegado informou, ainda, que o alvo não seria o motoboy, e sim o vendedor de churrasquinho – que foi baleado no rosto – e seu filho. A motivação do crime seria uma desavença entre o autor dos disparos e outros moradores do condomínio.

