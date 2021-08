Macabro | PC desmantela quadrilha que atuava nos cemitérios do Caparaó capixaba

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 115

Advertisement

Advertisement

A equipe da Delegacia de Polícia (DP) de Bom Jesus do Norte recuperou, na noite dessa sexta-feira (27), diversos monumentos que foram furtados dos jazigos do cemitério municipal de Bom Jesus do Norte, no último domingo (22). Os objetos foram localizados em um ferro-velho no município de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

Continua depois da publicidade

De acordo com a polícia, depois de ter ciência do furto, a equipe iniciou as investigações e identificou todos os autores do crime, que são suspeitos de praticarem furtos em outros cemitérios, como em São José do Calçado e Guaçuí, no Espírito Santo, e em Bom Jesus do Itabapoana, no Rio de Janeiro. Somente em Bom Jesus do Norte foram furtados mais de 50 monumentos de cobre e ferro.

“As investigações apontaram que havia um receptador, dono de ferro-velho, em Campos dos Goytacazes. A equipe foi ao local e conseguiu localizar os objetos furtados”, conta o delegado Sandro Zanon.

Durante a operação, o dono do ferro-velho não estava no local. Por isso, as informações foram repassadas para a Delegacia de Campos dos Goytacazes, que ficará responsável pelas investigações da receptação.

Continua depois da publicidade

O delegado Sandro Zanon explica que, em razão da complexidade do cado, o êxito das investigações só foi alcançado pelo senso de profissionalismo e dedicação dos policiais civis Homero Candido Polati e Aquiles Zanon Dellatorre.

“As circunstâncias de o fato ter ocorrido de madrugada, em lugar desprovido de vigilância e de sistema de monitoramento por câmeras, sem a presença testemunhas e com a inviabilidade de colheita de impressões digitais, por não ter sido preservado o local do crime, não impediu que minha equipe finalizasse as investigações com cem por cento de êxito”, disse o delegado.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].