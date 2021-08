Jogos Escolares do Espírito Santo 2021 têm data e local definidos

Por Redação - Redação 6

Os Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) estão de volta. O dia 13 de setembro marcará o retorno da principal competição esportiva estudantil capixaba, com o início das disputas das modalidades coletivas (basquete, futsal, handebol e vôlei), no Sesc de Guarapari.

Este ano, por conta do espaço de tempo reduzido, só serão realizadas as finais estaduais, com a participação dos municípios vencedores das regionais de 2019, último ano de realização da competição.

Para garantir a segurança de atletas, técnicos e comissão técnica, a Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport) vai fazer o evento em um formato bolha, realizando testes de Covid-19 com os participantes antes da entrada no Sesc e mantendo todos dentro da estrutura durante as semanas dos jogos.

Os campeões de cada modalidade vão representar o Estado nas etapas nacionais infantil, organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), e juvenil, promovida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), marcadas para Rio de Janeiro e Aracaju, respectivamente. Veja todo o calendário das etapas estaduais (modalidades coletivas e individuais) e nacionais aqui.

O investimento total da Sesport na realização dos Jogos Escolares do Espírito Santo, incluindo o transporte dos campeões estaduais para as etapas nacionais, será de cerca de R$ 3 milhões. Em 2020, por conta da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), as disputas escolares não aconteceram no País, incluindo aqui no Estado.

“É com muita alegria que anunciamos o retorno dos Jogos Escolares do Espírito Santo. Foi muito triste para todos nós não termos realizado a competição no ano passado, devido à pandemia. Mas, agora, com o avanço da vacinação em todo o Estado e a portaria liberando as atividades esportivas, faremos esta edição de 2021 com toda a segurança, sempre seguindo os protocolos sanitários, com testagem dos atletas e comissão técnica, uso de máscara e de álcool em gel 70%”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, Júnior Abreu.

Novidade

Para este ano, uma inovação é que, pela primeira vez, toda a parte de inscrição e resultados dos jogos será feito de forma virtual, sem a necessidade de papel. Tudo será feito por meio de um aplicativo desenvolvido pela Sesport, que vai facilitar o cadastro dos municípios e atletas participantes. A fase de inscrições por parte dos municípios terá início a partir do dia 23 deste mês. O regulamento geral pode ser conferido aqui.

Dúvidas

Outras dúvidas a respeito dos Jogos Escolares podem ser tiradas com o coordenador geral da competição, Cássio Fassarella, no telefone (27) 3636-7005, ou pelo e-mail [email protected]

