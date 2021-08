Instituto oferece vagas de estágio na Grande Vitória e em Cachoeiro

O Instituto Evaldo Lodi (IEL) Espírito Santo está com 99 vagas de estágio abertas. As oportunidades são para atuação em empresas de Cariacica, Vila Velha, Vitória, Serra e Cachoeiro de Itapemirim. Os candidatos devem acessar o site sne.iel.org.br/es para se inscrever e saber mais detalhes sobre as vagas.

Desse total, 71 são para estudantes do ensino superior nas áreas de Administração, Análise de Sistema, Ciência da Computação, Contábeis, Design Gráfico/Desenho Industrial, Economia, Direito, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental, Engenharia Mecânica, Jornalismo, Pedagogia, Publicidade e Propaganda e Sistema da Informação.

Outras 26 vagas são para alunos de cursos técnicos de Administração, Automação Industrial, Edificações, Eletrotécnica, Estradas, Geoprocessamento, Química e Segurança do Trabalho. Há ainda uma vaga para tecnólogo em RH e uma para quem está cursando o Ensino Médio.

As bolsas variam entre R$ 452,62 e R$ 1.350 podendo ser complementadas com benefícios como Auxílio ou Vale Transporte e Alimentação na empresa. Os candidatos devem ficar atentos às especificações das vagas. Elas ficam disponíveis até atingirem o limite de estudantes encaminhados. Quando este limite é atingido, a vaga é automaticamente suspensa.

As entrevistas podem acontecer de forma on-line ou presencial. Neste último caso, no entanto, as empresas seguem todos os protocolos recomendados pelo Ministério da Saúde.

Em caso de dúvidas ou mais informações, o candidato deve entrar em contato pelo e-mail [email protected].