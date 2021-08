Incaper revela quais são as cidades mais frias do Espírito Santo

Por Redação - Redação 123

No último dia 21 de junho, oficialmente começou o inverno aqui no Hemisfério Sul, e, como temos observado, tem feito um frio danado. A Coordenação de Meteorologia do Incaper, respondeu uma dúvida de todo capixaba. Quais são as cidades mais frias do Espírito Santo?

Para alguns, a resposta deve estar na ponta da língua: Santa Teresa, distrito de Pedra Azul em Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante ou qualquer cidade do Caparaó Capixaba em torno do Pico da Bandeira, que afinal de contas, é o terceiro ponto mais alto do Brasil, com 2.982 m de altitude.

Explicação técnica

Para uma melhor compreensão do clima em uma determinada região, é necessário que haja um registro contínuo de dados meteorológicos, onde é possível conhecer o seu padrão normal e suas eventuais flutuações extremas ao longo do tempo.

Em Aracê, Domingos Martins, a estação meteorológica foi instalada pela então Secretaria Estadual de Agricultura, Terras e Colonização do Estado do Espírito Santo, no ano de 1956, na antiga “Estação Experimental Mendes da Fonseca”, e após sucessivas modernizações e atualizações, no ano de 2010, foi substituída por uma estação meteorológica automática.

No entanto, em função dela estar instalada em outra posição na mesma fazenda, ocasionou a geração de uma nova série de dados e este equipamento opera de forma regular atualmente. A altitude em que o equipamento está instalado é de 727 metros acima do nível do mar.

Em Venda Nova do Imigrante, a estação meteorológica foi instalada pelo Instituto Nacional de Meteorologia em 1977, e operou de forma regular até o ano de 2005. Nesse mesmo ano, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE instalou uma estação meteorológica automática que operou de forma regular até o ano de 2013.

Com a desativação deste equipamento, e após um período sem leitura de dados, no ano de 2017, o Inmet instalou um novo equipamento e segue operando normalmente nos dias atuais. A altitude em que o equipamento está instalado é de 950 metros acima do nível do mar.

Vale ressaltar que atualmente, a estação meteorológica mais alta instalada no Espírito Santo encontra-se na área da sede do Destacamento De Controle Do Espaço Aéreo De Santa Teresa (DTCEA-STA), unidade da Força Aérea Brasileira localizada no Município de Santa Teresa, a uma altitude de 975,9 metros acima do nível médio do mar.

Agora vamos às mais frias

A mais baixa temperatura registrada no distrito de Aracê, em Domingos Martins ocorreu em 14 de julho de 1963, onde o termômetro registrou incrível -1,0 °C, sendo esta a menor temperatura registrada no Espírito Santo.

A temperatura mais baixa registrada no município de Venda Nova do Imigrante ocorreu em 01 de junho de 1979, onde o termômetro registrou 2,6 °C.

Diante dos fatos, as duas localidades são consideradas as mais frias do Espírito Santo, sendo que o maior registro absoluto ocorreu em Aracê, no município de Domingos Martins, com temperaturas negativas.

Curiosidade

Na capital Vitória, o menor registro de temperatura foi de 10,3 °C, em 21 de julho de 1929, obtido na estação convencional. Instalada no ano de 1924, atualmente, a estação convencional de Vitória, localizada na Ilha de Santa Maria é a estação com maior tempo de operação no Estado, com 97 anos de registros de dados.

Já com os sensores eletrônicos que equipam a estação automática de Vitória localizada em Goiabeiras em operação desde 2006, o menor registro de 12 °C, ocorreu em 21 de agosto de 2010 e repetido novamente em 09 de julho de 2011, há 10 anos.

