Ifes de Presidente Kennedy começa a sair do papel com vinda de Ministro da Educação ao ES

Por Fernanda Zandonadi

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, estará no Espírito Santo no dia 19 de agosto para o lançamento da pedra fundamental do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) que será construído em Presidente Kennedy. O projeto é uma parceria do Governo Federal com a prefeitura do município. Estiveram no anúncio a senadora Rose de Freitas e o deputado Evair de Melo. O reitor do Ifes, Jadir Pela, participou por videoconferência.

O campus do Ifes em Presidente Kennedy será o Litoral Sul – microrregião capixaba que envolve outras sete cidades: Alfredo Chaves, Anchieta, Rio Novo do Sul, Iconha, Piúma, Itapemirim e Marataízes.

No convênio, o município disponibilizará estrutura física com a construção de um complexo estudantil na cidade e todo o aparelhamento necessário para início das atividades. Em contrapartida, o Ifes será o gestor escolar do Campus e responsável por todo o corpo docente da nova instituição de ensino, bem como outras responsabilidades normais de um polo educacional.

Ifes

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) é uma instituição pública federal brasileira, vinculada ao Ministério da Educação, que oferece cursos técnicos integrados ao ensino médio, cursos técnicos concomitantes e subsequentes, cursos de graduação, pós-graduação, especializações e mestrado. Sendo uma das Instituições de Ensino de maior prestígio no Brasil, além de ensino de excelência, tendo as maiores notas do Enem e do Enade.

Com 21 campi por todo o Estado, são mais de 100 cursos técnicos, 70 cursos de graduação, 25 especializações e 11 mestrados. O Instituto possui ainda 40 polos de educação a distância no Espírito Santo.

O Ifes possui campi em Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro-Serrano (em Santa Maria de Jetibá), Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Piúma, Santa Teresa, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.

