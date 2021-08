Iema abre seleções com salários de até 5,4 mil; saiba como se inscrever

Por Redação - Redação 28

Advertisement

Advertisement

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), publicou, nesta quarta-feira (4), mais três editais de processos seletivos para contratação e cadastro de reserva, em regime de designação temporária. Ao todo, são 62 vagas, sendo 38 vagas para candidatos com ensino médio e 24 para candidatos com formações diversas no ensino superior. As remunerações vão de R$ 1,889,72 a R$ 5,416,56, mais R$ 300 de alimentação. Os editais estão disponíveis em www.selecao.es.gov.br.

Continua depois da publicidade

Os processos seletivos contam com três etapas: inscrição e classificação; comprovação de informações com apresentação de títulos, e a formalização do contrato. Os candidatos devem ficar atentos à documentação que comprova os dados declarados no ato da inscrição, pois a segunda etapa é eliminatória. Todas as seleções contemplam vagas para pessoas com deficiência, pessoas negras ou indígenas. As inscrições devem ser feitas no site também no site www.selecao.es.gov.br.

Processo seletivo 02/2021 – Assistente de suporte

O processo seletivo 02/2021 é para a contratação de assistentes de suporte. São 38 vagas, para ensino médio, com remuneração de R$ 1,889,72 mais R$ 300 de alimentação e carga horária de 40 horas semanais. As inscrições serão abertas às 10 horas da próxima segunda-feira (9) e seguirão até as 23 horas e 59 minutos do dia 18 de agosto. Só será aceita uma inscrição por CPF.

Continua depois da publicidade

Processo seletivo 03/2021 – Fauna

Já o processo seletivo 03/2021 tem 6 vagas imediatas para o cargo de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos. As oportunidades são para biólogos, médicos veterinários e zootecnistas, com remuneração de R$ 5,416,56 mais R$ 300 de alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais. As inscrições também vão das 10 horas da próxima segunda-feira (09), até as 23 horas e 59 minutos do dia 18 de agosto. Serão aceitas até duas inscrições por CPF.

Processo seletivo 04/2021 – Licenciamento

Advertisement

Continua depois da publicidade

Por último, o processo seletivo 04/2021 é para os cargos de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos e tecnólogo em saneamento ambiental. São 18 vagas, com oportunidades para candidatos formados em Oceanografia, Biologia, Tecnologia em Saneamento Ambiental, Engenharia Ambiental, Geografia, Engenharia Florestal, Engenharia Agronômica, Geologia, Engenharia Civil e Engenharia Química.

A remuneração vai de R$ 4,599,13 a R$ 5,416,56, mais R$ 300 de alimentação. A carga horária é de 40 horas semanais. As inscrições vão das 10 horas do dia 11 de agosto, até as 23 horas e 59 minutos do dia 25 de agosto. Só será aceita uma inscrição por CPF.

Mais informações sobre as seleções do Iema:

Processo seletivo 02/2021

Processo seletivo 03/2021

Processo seletivo 04/2021

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].