Guaçuí e União de São José do Calçado jogam final do Sulino Sub-20 neste domingo (21)

Por Marcelo Rosa

Tudo pronto no Estádio Municipal de Guaçuí para a final do Campeonato Sulino Sub-20 de Futebol. O jogo entre o time da casa e o União, de São José do Calçado, será neste domingo (21), a partir das 15h, com entrada franca. Mas, quem quiser, pode levar um quilo de alimento não-perecível. A arrecadação será destinada a quem mais precisa, na região.

Campeão da competição, em 2018 e vice, em 2019, o Guaçuí venceu, de três a zero, o União, no último domingo (18), no Campo do Motorista, em São José do Calçado. No ano passado, não houve campeonato, por conta da pandemia.

A equipe comandada por Maicon Ferreira corre atrás do bicampeonato sem ‘salto alto’, segundo o técnico: “é pezinho no chão, além de humildade e respeito ao adversário”, ponderou o treinador.

A expectativa de Maicon Ferreira é de que a partida atraia às arquibancadas, pelo menos, mil torcedores. “Vamos medir a temperatura, exigir o uso de máscaras, enfim, adotar todas as medidas de prevenção ao coronavirus”, ressaltou o técnico do Guaçuí.

