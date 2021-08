Grupo resgata pitbull vítima de maus-tratos e promove campanha para tratá-lo em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 60

Advertisement

Advertisement

Ferido, visivelmente desnutrido e vítima de maus-tratos. Exatamente assim que um cão da raça pitbull foi encontrado por voluntários do grupo S.O.S Patas e Mãos, em uma rua do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. Agora, os protetores promovem uma campanha nas redes sociais com o objetivo de conseguir dinheiro para bancar o tratamento do cachorro.

Continua depois da publicidade

O animal está no abrigo, que é mantido pelos voluntários, e recebeu até nome de super-herói: Thor. De acordo com o grupo, aparentemente, o cão foi abandonado pelos donos por estar doente.

Infelizmente, segundo os protetores, esse comportamento é muito recorrente. Sem condições de tratar o animal, alguns tutores acabam tomando a triste decisão de abandoná-los.

Continua depois da publicidade

Atualmente, o canil abriga 40 animais, todos resgatados. O grupo precisa de recursos não só para cuidar do Thor, mas também para manter a alimentação, castração e o tratamento dos outros cães.

AJUDE

As doações podem ser feitas por meio do pix (10194480755) ou pelo Picpay @sospatasemaos. Para outras informações, os interessados devem entrar em contato por meio do Instagram @sospatasemaos.

Advertisement

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].