Governo do ES libera primeira parcela para construção do Creas de Dores do Rio Preto

Por Marcelo Rosa - Marcelo Rosa 6

Já estão na conta da Prefeitura de Dores do Rio Preto, os R$600 mil repassados pelo Governo do Estado à administração para a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município. O depósito foi feito nesta quarta-feira (10), de acordo com o prefeito Cleudenir José de Carvalho Neto, o Ninho (Cidadania).

“Esse montante representa 60% do total de R$1 milhão que o Estado irá bancar na obra, com contrapartida de R$500 mil da Prefeitura”, explicou o administrador da cidade.

Ninho acrescentou que a próxima etapa será o lançamento do edital de licitação, possivelmente no início de setembro, para que a construção possa começar, provavelmente, em outubro.

“O Creas vai funcionar ao lado do Cras e da Assistência Social, aqui da cidade e representar muito para a nossa população. A obra será moderna e contará, inclusive, com auditório de 140 lugares e acessibilidade para pessoas com deficiência.

