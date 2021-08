Five tecnologia inaugura loja no Shopping Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 37

A Five Tecnologia inaugurou, na última segunda-feira (16) loja no Shopping Cachoeiro. O grupo, que já é muito conhecido por sua unidade no Shopping Sul, quiosque no Perim Center e a loja virtual, buscou o novo espaço para ficar ainda mais próximo de seus clientes do Centro da cidade.

“Com a melhora do cenário da pandemia, queremos estar mais próximos aos nossos consumidores. Essa loja no Centro, é uma forma de facilitar a vida das pessoas que precisam de nossos produtos. Estamos muito otimistas e muito bem preparados”, avalia a proprietária da empresa, Ana Cesário.

Dessa forma, a Five sempre busca soluções para atender os consumidores da melhor forma possível. Assim, durante a pandemia e como forma de dar suporte àqueles que não queriam ou podiam sair de suas casas, a empresa montou sua loja virtual. A gama de produtos do e-commerce é grande: são mais de mil itens entre hardware, periféricos, monitores, cadeiras, computadores, rede e wireless. E, o melhor: tudo com frete grátis. Por enquanto a loja só atende cidades do Sul do Estado.

“Há várias opções de compra e com entrega em até 24 horas para diversas cidades do Sul do Estado. Além disso, há flexibilidade na entrega, frete grátis e pagamento em até 12 vezes SEM JUROS. São várias vantagens e benefícios para aqueles que pretendem fazer compras conosco”, avalia a proprietária da empresa, Ana Cesário.

Há ainda a garantia de não ficar na mão na hora de usar o equipamento. “Temos a assistência técnica direto no WhatsApp, ou seja, os clientes ficam perfeitamente assistidos depois da compra. Temos também a garantia própria, que faz toda diferença quando o assunto é equipamentos de informática”, ressalta Ana Cesário.

Serviço

Instagram: www.instagram.com/fivetecnologia

Site: www.fivetecnologia.com.br

