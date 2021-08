Festival de Cerveja Artesanal de Muqui pode integrar calendário de eventos do Espírito Santo

Por Redação - Redação 29

Está nas mãos do governador Renato Casagrande a decisão de incluir, ou não, o Festival de Cerveja Artesanal de Muqui, no Calendário de Eventos do Espírito Santo. É que foi encaminhado para sanção do chefe do Poder Executivo projeto de lei, de autoria da deputada estadual Janete de Sá (PMN), que prevê a inclusão e foi aprovado pela Assembleia Legislativa, na última terça-feira (3).

“A nossa intenção tem o objetivo de promover a comunidade local, apresentar o produtor de cerveja capixaba ao mercado nacional, além de compartilhar novas tecnologias e técnicas entre os produtores, bem como incentivar o turismo e empreendedorismo na região Sul do no Estado”, declarou Janete de Sá.

O município de Muqui, com seu charmoso sítio histórico recebe anualmente o Festival, que, a cada edição, apresenta cervejas artesanais de todo o país e conta com apresentação de bandas, palestras e a tradicional brasagem na praça, processo em que a cerveja é feita durante o evento.

