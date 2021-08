Festival “Cultura em Toda Parte” terá 14 apresentações artísticas nesta semana

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 14

O Espírito Santo conectado pela arte através de um festival! Desde a última sexta-feira (30), os capixabas podem conferir apresentações de diversos segmentos artísticos por meio do “Cultura em Toda Parte”.

Nesta semana, serão 14 atrações das regiões Central e Sul do Estado que envolvem música, literatura, contação de histórias, artes cênicas, artes integradas, cultura popular e afro-brasileira na programação online e ao vivo.

Todas as apresentações do festival no módulo Central Sul são autorais. Os vídeos foram previamente gravados pelos artistas e receberam tratamento de áudio e vídeo pela equipe do Instituto Parceiros do Bem.

Na sexta-feira (6), a música fica por conta dos cachoeirenses Margozzo e Aroldo Sampaio, da banda Marcius, de Guaçuí e da banda Show da Viola, de Colatina. Já as artes cênicas serão representadas pelo Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro, de Cachoeiro de Itapemirim.

No sábado (7) será a vez das bandas My Magical Glowing Lens de Colatina, THI e Elias Wagner e Banda, de Linhares, além do cachoeirense, Antônio Canzian, nas artes integradas.

Encerrando a programação, no domingo (8), a música será sob o comando de Preto Pires, de Linhares e da banda Gelo-Nove, de Alegre. A contação de histórias será com o grupo HISTARTEL Histórias e Artes, de Luma Mara de Cachoeiro de Itapemirim.

Também será a vez da cultura popular com o grupo cachoeirense Folia de Reis Estrela do Mar e as artes cênicas com o Palhaço Xipoca, de Divino de São Lourenço.

As transmissões são feitas a partir das 18h, através do canal do YouTube do Parceiros do Bem ES (/parceirosdobemes). Todos os dias haverá sorteios de kits do projeto, com copo ecológico, fone de ouvido e álcool em gel personalizado.

O projeto “Cultura em Toda Parte” contará ao todo com 66 apresentações artísticas e é idealizado pela Secretaria da Cultura do Espírito Santo, com realização do Instituto Parceiros do Bem, apoio do Sesi Cultura e da TV Educativa do Espírito Santo, viabilizado através da Lei Aldir Blanc.

Confira a programação da semana do festival:

Sexta-Feira (6)

Margozzo – Música – Cachoeiro de Itapemirim

Marcius – Música – Guaçuí

Banda Show da Viola – Colatina

Aroldo Sampaio – Música – Cachoeiro de Itapemirim

Laboratório de Montagens Cênicas Epicentro – Artes Cênicas – Cachoeiro de Itapemirim

Sábado (7)

THI – Música – Linhares

My Magical Glowing Lens – Música – Colatina

Elias Wagner e Banda – Música – Linhares

Antônio Canzian – Artes Integradas – Cachoeiro de Itapemirim

Domingo (8)

HISTARTEL Histórias e Artes Luma Mara – Contação de Histórias – Cachoeiro de Itapemirim

Palhaço Xipoca – Artes Cênicas – Divino de São Lourenço

Preto Pires – Música – Linhares

Gelo-Nove – Música – Alegre

Folia de Reis Estrela do Mar – Cultura Popular – Cachoeiro de Itapemirim

