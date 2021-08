Feira de Negócios vai alavancar retomada econômica de Cachoeiro de Itapemirim

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 41

Depois de mais de um ano de eventos parados e comércio amargando perdas por conta da pandemia, a realização da 15ª Feira de Negócios e Agroturismo e a Semana do Comércio e do Empreendedor de Cachoeiro de Itapemirim surge como uma lufada de ar fresco.

Os eventos acontecem entre os dias 25 e 28 de agosto, no Parque de Exposições, no bairro Aeroporto, em Cachoeiro. Serão 83 expositores dos ramos de comércio, indústria, serviço e construção civil. Participarão, também, produtores rurais e artesãos.

“Uma iniciativa como essa auxilia no desenvolvimento não apenas de Cachoeiro, mas de todo o entorno. O AQUINOTICIAS.COM participa desse evento desde a primeira edição e vamos continuar contribuindo para que a feira seja um sucesso”, afirma Elias Carvalho, diretor do Grupo Folha do Caparaó, enfatizando que o grupo estará com um estande na Feira.

Segundo o diretor de comunicação da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Cachoeiro (Ascici), Juarez Marquete, com a imunização ocorrendo em grande escala e a redução no número de mortes, o otimismo está tomando conta do mercado. “Então, a feira de negócios acontece em um momento importante de reencontro e retomada. Mas, claro, com todos os protocolos e cuidados necessários”, enfatiza.

Feira de Negócios com programação diversa

A feira terá uma programação diversificada, com balcão de empregos, mutirão de negociação de dívidas e palestras sobre carreira profissional, educação financeira, empoderamento feminino, vendas e moda e beleza.

Além disso, buscará estimular a competitividade e promover a cultura empreendedora, tendo em vista que isso é extremamente importante para ampliar os horizontes de qualquer negócio, segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Francisco Montovanelli.

“Por tudo isso, é muito importante o apoio a este evento, que é tradicional em nosso município e, ao mesmo tempo, se reinventa a cada edição, gerando bons resultados para a economia local”, afirma Montovanelli.

Protocolos e prevenção

Durante as atividades, serão adotados protocolos preventivos contra o coronavírus, como aferição de temperatura dos visitantes na entrada, controle do distanciamento entre pessoas, uso obrigatório de máscara e disponibilização de álcool em gel para higienização das mãos.

A programação completa da 15ª Feira de Negócios e Agroturismo e Semana do Comércio e do Empreendedor de Cachoeiro será divulgada na próxima semana. As atividades do evento ocorrerão das 15h às 21h, com exceção do mutirão de negociação de dívidas, que ocorrerá das 9h às 16h.

Com informações da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim

