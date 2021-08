Família de Cachoeiro procura homem desaparecido

Por Natan Rodrigues - Natan Rodrigues 57

ATUALIZAÇÃO | Após a reportagem do AQUINOTICIAIS, Gilmar foi encontrado em um hospital de Mimoso do Sul. De acordo com a informação que a família recebeu, ele foi achado desmaiado na estrada sentido a Mimoso e depois levado para o hospital da cidade.

Gilmar Soares Pinto do Nascimento, de 50 anos, está desaparecido desde a tarde do último domingo (29). Ele é morador do bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim e sofre de transtornos mentais.

Segundo familiares, Gilmar saiu de casa por volta das 17h, dizendo que iria comprar um aparelho de barbear no comércio do bairro, mas não retornou. Ele faz uso de medicamento e sem o remédio fica desorientado.

Há dois dias a família não tem nenhuma pista do paradeiro de Gilmar. Ele vestia uma camisa verde, bermuda jeans e sandália azul.

Qualquer informação sobre Gilmar, pode ser passada pelos telefones (28) 98815-5115 ou (28) 99978-5873.

