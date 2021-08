Espírito Santo contará com quatro representantes na nova turma do RenovaBR

Por Redação - Redação 42

A escola de formação de lideranças políticas RenovaBR apresentou a sua nova turma de alunos. Espírito Santo contará com quatro representantes (veja nomes abaixo).

No total, os 150 selecionados de todos os Estados do país passarão por um intenso processo de formação de 360h para se qualificarem para os desafios do Brasil em 2022.

No total, foram mais de 12 mil inscritos no processo seletivo, três vezes mais que da turma de 2018 também dedicada aos desafios nacionais. O número surpreende até quando comparamos com os dados das eleições gerais de 2018. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, 8.588 pessoas se candidataram ao cargo de Deputado Federal e 358 se candidataram ao Senado, o que revela que a procura pelo curso de formação política do RenovaBR foi maior do que a soma de todos os candidatos que disputaram vagas para o legislativo federal em 2018.

A nova turma foi selecionada após um longo processo seletivo chamado de Jornada Renova, que uniu formação cidadã e avaliação de competências socioemocionais em uma plataforma gratuita e que estimulou os participantes a avançarem e a se desenvolverem durante a própria trajetória. Foram sete etapas, divididas em 3 fases: apresentação, desenvolvimento e interação. Os participantes realizaram, por exemplo, atividades como gravação de vídeo e participação de bancas com especialistas regionais. Confira todos os selecionados no link: RenovaBR | Alunos (renovabr2022.com.br).

Nome e perfil dos selecionados no Espírito Santo:

Fayda Belo

Advogada criminalista especialista em crimes de gênero, direito antidiscriminatório e feminicídios, coordenadora municipal do Instituto mulheres no poder e madrinha do coletivo da população negra do Espírito Santo.

Gracimeri Graviorno

Atualmente, Secretária Municipal. Fui Delegada Chefe da Polícia Civil e subsecretaria de estado na segurança pública e em direitos Humanos. Acredito que uma das formas de melhorar a vida em sociedade é pela política. Fui candidata em 2020.

Edilamara Rangel

Advogada especialista na área trabalhista e previdenciária. Mãe do Miguel e do Joaquim, presidente da comissão da mulher advogada, coordenadora movimento envolva-se, coordenadora dos direitos e defesa da mulher da ABMCJ-ES.

Patrícia Bortolon

Sou Engenheira Civil com Doutorado em Administração de Empresas (COPPEAD/UFRJ). Atuei por 16 anos em corporações (Vale, Coca-Cola, Embratel) e sou professora/pesquisadora universitária na UFES, atuando na graduação, mestrado e doutorado.

