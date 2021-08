Espaço Vida atende média diária de 25 pessoas em situação de rua em Cachoeiro

Por Redação - Redação 20

Advertisement

Advertisement

O Espaço Vida, Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop) de Cachoeiro, tem atendido, em média, 25 pessoas por dia. O equipamento, que fica na rua Deodoro da Fonseca (nº 98), no bairro Independência, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, oferecendo diversos serviços.

Continua depois da publicidade

Entre os serviços estão disponibilização de espaço para higiene pessoal, entrega kits de higiene, fornecimento de alimentação e encaminhamentos à rede intersetorial e socioassistencial.

Também é feita oferta de acolhimento na Casa de Passagem Santa Tereza de Calcutá, para os que aceitarem, e são concedidas passagens de ônibus, no intuito de reinserção familiar do usuário em outro município ou estado, quando necessário.

Além disso, existe o trabalho da Equipe de Abordagem Social, que tem como principal objetivo atender/acompanhar, nas ruas, o público que não frequenta o Centro Pop. O Serviço de Abordagem Social tem caráter continuado, sendo realizado durante todo o ano.

Continua depois da publicidade

Devido ao período de pandemia, a atenção dada às questões de saúde foi redobrada. Por isso, as pessoas em situação de rua que se dirigem até o “Espaço Vida” com sintomas gripais são encaminhadas para o Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes (PPG). Em seguida, havendo necessidade de isolamento social, o Centro Pop disponibiliza local próprio para os que precisarem.

Atualmente, há 78 pessoas em situação de rua em Cachoeiro identificadas pelo serviço, além de 19 pessoas acolhidas na Casa de Passagem Santa Tereza de Calcutá e três acolhidas no abrigo provisório disponibilizado pelo município.

“As pessoas em situação de rua compõem um grupo heterogêneo, tendo em comum, em geral, questões como pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e inexistência de moradia convencional regular. Muitas delas sofrem com transtornos mentais ou com dependência química, sofrimento que se potencializa com a marginalização. São muitas as particularidades que podem levar alguém a viver nas ruas, e nós procuramos atender esse público com ações intersetoriais”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Social, Márcia Bezerra.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Ação durante frio intenso

Em julho e agosto, quando o tempo frio se intensificou em Cachoeiro, as abordagem nas ruas foram reforçadas, inclusive no período noturno, com o intuito de encaminhar as pessoas para os serviços de acolhimento. Em uma das ações, sete pessoas foram encaminhadas para a Casa de Passagem e cinco para o abrigo provisório.

“As equipes percorrem diversos espaços do município para localizar essas pessoas e oferecer atendimento. Importante destacar que a permanência ou não nas ruas depende da decisão individual dessas pessoas. Nosso papel é oferecer o auxílio necessário e, no caso de ocorrências que dependam da intervenção compulsória do poder público, acionar as autoridades responsáveis”, ressalta Márcia Bezerra.

Telefones:

– “Espaço Vida”, Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro Pop): (28) 3521-1922

– Casa de Passagem Santa Tereza de Calcutá: (28) 3521-6184

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].