Escola municipal no bairro Amaral, em Cachoeiro, recebe reforma e novos equipamentos

A comunidade escolar da escola municipal “Zeni Pires Ferreira” já está usufruindo das melhorias executadas no prédio e, também, dos novos equipamentos recebidos pela escola. O imóvel recebeu pinturas interna e externa; reforma no telhado; assentamento de piso na escadaria, cozinhas e salas de aula; adequação de espaço para a lavanderia; reestruturação completa no banheiro do térreo; substituição do toldo da entrada e remodelação nas despensas de alimentos.

Além disso, a creche do bairro Amaral – como é conhecida, por atender alunos das turmas de Maternal e Pré-escola – recebeu a instalação de sistema de câmeras de vigilância e de nova rede de internet. Novos equipamentos de cozinha e lavanderia, como máquina de lavar roupa, processador, geladeira, armários, liquidificador e fogão também foram adquiridos, para completar a renovação do ambiente e oferecer maior funcionalidade aos trabalhos de cuidados e alimentação ali desenvolvidos.

As obras e os bens adquiridos fazem parte do esforço da Prefeitura de Cachoeiro em revitalizar as escolas do município, por meio do Programa Municipal Dinheiro Direto na Escola (PMDDE). Por isso, o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, esteve na escola, na última quinta-feira (19), para conferir o resultado.

“Este trabalho de revitalização das escolas faz parte do nosso compromisso de promover uma educação com cada vez mais qualidade em Cachoeiro. Um espaço revitalizado, mais funcional e mais bonito deixa as crianças mais acolhidas e felizes, o que, consequentemente, reflete na qualidade da aprendizagem delas”, frisa o prefeito.

A gestora escolar Márcia Cristina Guimarães destaca a importância de ouvir a comunidade antes de tomar decisões nesse âmbito. “Nós fazemos questão de realizar uma gestão participativa aqui no Zeni Pires Ferreira. Antes de iniciar todas essas melhorias, discutimos as prioridades com o CCE (Conselho Comunitário Escolar) e, depois, fazemos a prestação de contas com muita transparência. Como todos acompanham de perto o antes e depois das melhorias, as famílias dos nossos alunos têm elogiado muito o resultado da revitalização e reconhecido o trabalho que desenvolvemos aqui na escola”.

“Temos priorizado a manutenção contínua dos nossos espaços escolares. A Zeni Pires Ferreira possui um prédio bem antigo e merece uma atenção mais cotidiana, para podermos oferecer um ambiente de melhor qualidade para os nossos alunos e servidores. No caso dessa escola, por exemplo, tivemos as duas cozinhas, totalmente, revitalizadas o que, inclusive, impacta a boa avaliação do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)”, explicou a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

