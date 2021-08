ES registra menor número de pacientes internados com Covid desde pico da 1ª onda

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 35

O Espírito Santo alcançou uma marca importante na luta contra a Covid. Nesta quinta-feira (6), o Estado registrou o menor número de pacientes internados desde o pico da primeira onda, ocorrido entre os dias 13 e 14 de maio do ano passado.

“Ontem (quinta), eram 463 pacientes internados, sendo 296 casos confirmados e 167 suspeitos ou descartados”, informou o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, nas redes sociais.

No Sul do Estado, 50 dos 80 leitos de UTI disponíveis, atualmente, para pacientes com o vírus, estão ocupados. Isso significa ocupação de 62% das vagas. No entanto, quando se calcula levando-se em conta a ampliação de leitos do período mais duro da pandemia, esse percentual chega a 26,04%.

Segundo o secretário, o Espírito Santo mantém a redução sustentada do número de pacientes confirmados ou com suspeita de infecção com Covid-19 dando entradas nas unidades de saúde da Região Metropolitana.

