Distrito de Alegre vira pano de fundo para obra da 'Caravana Combiousa'

A paisagem interiorana, a pracinha, as casas que sobreviveram à modernidade da construção civil e as ruas calçadas com blocos de pedras do distrito Araraí, em Alegre. Essas seriam parte do cenário perfeito para um romance de época ou inspiração para os versos de uma poesia.

E foi, exatamente, numa calçada da rua Santo Antônio, que fica em frente à praça principal da pequena comunidade, que o dramaturgo e romancista Danyel Sueth e o irmão dele, Aluízio Sueth, advogado criminalista e estreante na literatura poética, contaram um pouco sobre suas obras e vidas para o último episódio da primeira série “Fazendo Literatura em…”, um dos projetos da ‘Caravana Combiousa’, que roda as estradas do Espírito Santo levando obras literárias produzidas por capixabas e, para os capixabas.

A gravação vai ao ar neste domingo (1), às 16h, no canal oficial da Editora Cousa, no Youtube, e transmitida pela TV Educativa do Espírito Santo no dia 24 desse mês.

Câe Guimarães, Saulo Ribeiro, Nati Nobre, Lívia Egger, Luiza Egger, Márcio Brasil Moraes e Heitor Riguetti, que coordenam o projeto, buscam dar visibilidade a autores capixabas, que antes, ficavam nos bastidores de suas cidades e, agora, circulam pelo Estado.

Então, se você ver uma Kombi vermelha, com estilo retrô e um Dom Quixote aí na sua cidade, saiba que os ‘caçadores de escritores’ estão “Fazendo Literatura em…”.

Bibliocombi

Uma das estratégias para ‘descentralizar a literatura’ e fazer com que ela chegue aos quatro cantos do nosso Estado e, principalmente, ao interior, é o projeto Bibliocombi, uma mini biblioteca em formato de Kombi, feita artesanalmente em crochê, e que é deixada em uma das escolas, para que os alunos tenham não só proximidade com a leitura, mas que conheçam os escritores e obras locais. Na visita a Araraí, a Caravana deixou a Bibliocombi na escola estadual Oscar de Almeida Gama.

Sobre os irmãos

Danyel Ferreira Sueth é produtor musical e cultural, escritor e músico. Atua em projetos paralelos de música e já chefiou a Secretaria de Cultura de Alegre. Ele é autor das obras Depois que o sol se põe e Os Dalmarco, dois romances.

Aluízio Ferreira Sueth é advogado militante, músico e poeta. Ele produz artigos de relevância nacional e, em 2018, ficou em 6º lugar no Concurso Nacional Novos Poetas (Vivara Editora Nacional) ao concorrer com dois mil poetas. Na disputa, a obra contemplada foi Canção para um triste. É autor do livro de poemas Punho e a poética no corpo, pela Editora Cousa, que é capixaba.

