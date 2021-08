Direto dos EUA, palestra apresenta novas tendências de negócios em Cachoeiro

Por Guilherme Gomes - Guilherme Gomes 23

A pandemia do coronavírus trouxe uma nova realidade para os negócios em todo mundo. Muitos tiveram que se adaptar para continuar a manter-se de pé. A 15ª Feira de Feira de Negócios e Agroturismo e Semana do Comércio e do Empreendedor de Cachoeiro de Itapemirim, apresentou na noite desta quinta-feira (26), uma palestra sobre inovação.

Ministrada pelo consultor de implantação e negócios, Luis Otávio Padilha, direto de Houston, nos EUA, a Arena de Negócios e Inovação do Sebrae recebeu a palestra “Novas tendências de negócios e skills mais procurados pelas empresas”.

Em sua apresentação, Padilha explicou a escassez de recursos naturais e as dificuldades com o capital humano. Mostrou com as skills analisam os candidatos, habilidades e competências profissionais. Descreveu alternativas para novos empreendedores e as inovações do mercado.

“Os skills nos proporciona a precisão e o encontro dos profissionais de forma mais rápidas. Estamos mostrando o que há de mais novo para empreender no Brasil e no mundo a fora”, explica Luis Otávio.

O público pode aproveitar e desenvolver novas ideias, como é o caso da engenheira civil de Cachoeiro de Itapemirim, Poliane Gimenes de Vargas. Ela disse que viu a programação pelo Aqui Notícias e não hesitou em participar.

“Eu estou querendo empreender e estava buscando quais caminhos tomar. A palestra foi muito esclarecedora e me proporcionou diversas ideias e caminhos pelos quais eu posso trilhar e começar a empreender. Foi sensacional, estou mesmo surpresa”, afirma Poliane.

Professores da escola Quintiliano de Azevedo também participaram da oficina e saíram realizadas com o que foi transmitido. De acordo com a professora de matemática, Adenildes Viana Brunhara, os alunos estavam estudando empreendedorismo e achou muito oportuno trazê-los para a apresentação.

“Eles estavam estudando comércio local, e o tema caiu como uma luva. A Feira de Negócios está de parabéns com a programação e os expositores, mais ainda. Estou encantada com o serviço personalizado que estou recebendo dos estandes”, destaca.

Para a professora de planos de negócios e introdução a logística, Fabrícia Desidério dos Santos, a apresentação foi esclarecedora e ficaram todos muito satisfeitos.

“Os alunos estavam procurando direcionamentos para outros ramos, buscando o diferencial para se destacar no mercado. E foi proporcionada diversas alternativas para eles estudarem, e procurarem onde podem se adequar”, finaliza.

