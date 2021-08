Devedores ao Banestes terão 100% de desconto sobre multas e juros em Cachoeiro

Por Marcelo Rosa - Marcelo Rosa 20

Advertisement

Advertisement

O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) vai participar do mutirão de negociação de dívidas, promovido pelo Procon de Cachoeiro de Itapemirim. A ação acontecerá entre os dias 25 e 27 de agosto, no Parque de Exposições do município, das 9h às 17h. No evento, os clientes do Banco terão a oportunidade de regularizar pendências com condições diferenciadas.

Continua depois da publicidade

Durante o mutirão, poderão ser renegociados todos os produtos oferecidos pelo Banestes, como contratos de antecipação de Imposto de Renda, crédito pessoal, microcrédito, antecipação do 13º salário, cheque especial e cartão de crédito. O valor das dívidas é limitado a R$ 500 mil para clientes pessoa física (PF) e R$ 1 milhão para clientes pessoa jurídica (PJ). Em ambos os casos, o atraso deve superior a 60 dias.

Os consumidores poderão obter descontos de até 100% sobre juros, correção e multas, além de maior prazo para pagamento, com possibilidade de parcelamento em até 99 meses.

O diretor de Negócios e Recuperação de Ativos do Banestes, Hugo Luiz Ribeiro Gaspar, ressalta que cada caso será analisado individualmente.

Continua depois da publicidade

“Para que o cliente consiga regularizar as finanças sem extrapolar o orçamento, nossa equipe vai analisar caso a caso, considerando o comprometimento da renda do consumidor. Serão oferecidos os maiores descontos, melhores taxas e prazos para pagamento das suas pendências”, ressaltou Gaspar.

Para aproveitar as condições e realizar a negociação, os interessados devem dirigir-se ao local do evento portando documento pessoal com foto e, se possível, comprovante de renda, que pode auxiliar na negociação. Serão distribuídas 75 senhas para atendimento por dia.

Feirão

Além do mutirão em Cachoeiro, o Banestes prossegue com o Feirão Acordo Fácil. A ação ocorre no site oficial do Banco (www.banestes.com.br) e em toda a rede de agências. Porém, prefira a comodidade de fazer tudo de onde estiver, de forma on-line, na internet. Basta clicar na aba “Créditos” e escolher a opção “Renegociação de Dívidas”, ou clicar direto no link a seguir:

Advertisement

Continua depois da publicidade

wwws.banestes.com.br/netib/FaleRenegociacao. Após preencher o formulário, o cliente receberá retorno pelo telefone ou endereço de e-mail informado para negociação.

São oferecidas condições idênticas ao mutirão para pagamento de débitos em aberto, como descontos de até 100% em juros, correção e multa, além do parcelamento do valor devido em até 99 meses. Podem solicitar a renegociação clientes pessoa física ou jurídica, com dívidas judicializadas ou não. É a melhor condição da história para repactuar dívidas com a instituição.

Serviço:

Mutirão Procon Cachoeiro de Itapemirim

Data: 25 a 27 de agosto de 2021 (quarta a sexta-feira)

Horário : 9h às 17h

: 9h às 17h Local: Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].