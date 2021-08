Depois da tempestade | Nascimentos e casamentos voltam a crescer em Cachoeiro

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 28

Advertisement

Advertisement

Se a pandemia do novo coronavírus adiou sonhos e nascimentos, o arrefecimento da doença no último mês trouxe a esperança de dias melhores e, com eles, alianças trocadas e bebezinhos a caminho, em Cachoeiro de Itapemirim.

Continua depois da publicidade

No município, os números apontam queda de 13% na natalidade e 15% nos matrimônios em 2020, quando comparado a 2019. No entanto, os dados mostram que em 2021, até o momento, há uma tendência de aumento na natalidade e nos enlaces, em relação ao ano passado, de acordo com o Portal da Transparência do Registro Civil.

Para exemplificar, em Cachoeiro, foram feitos 573 casamentos nos primeiros sete meses deste ano, uma média de 82 cerimônias por mês. Se os números se mantiverem no mesmo ritmo, isso significa que, em 2021, 982 cachoeirenses terão estreitado os laços. O número é superior a 2020, mas ainda um pouco abaixo do registrado em 2019.

A chegada dos pimpolhos segue a mesma matemática. Se o número de bebezinhos nascidos em Cachoeiro permanecer no crescente, mês a mês, isso significa que 2021 será o ano de nascimento de 2.970 crianças. Novamente, quantidade abaixo de 2019, mas superior a 2020.

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].