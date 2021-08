Cuíca vai construir o primeiro canil municipal de São José do Calçado

Por Redação - Redação 25

Advertisement

Advertisement

A Prefeitura de São José do Calçado está elaborando o projeto de construção da “Casa dos Pequenos Animais”, um canil municipal que vai funcionar no mesmo local onde será implantado o primeiro Núcleo de Desenvolvimento da Agricultura da cidade, no distrito do Divino Espírito Santo (Jacá).

Continua depois da publicidade

O prefeito Antônio Coimbra, o “Cuíca”, acompanhado do veterinário responsável pelo novo canil, José Nunes, esteve visitando a área escolhida para sua implantação nesta sexta-feira (27).

Segundo Cuíca, a prioridade do projeto é diminuir o índice de cães e gatos sem donos nas ruas da cidade. “A ideia é recolher estes animais, que vão receber todos os cuidados necessários, objetivando promover inclusive a castração”.

Quem tem seu cão ou gato de estimação em casa, terá que ter os mesmos cuidados e não deixar os animais soltos na rua. Se um animal for encontrado em via pública será recolhido e levado para “Casa dos Pequenos Animais” e o dono poderá pagar multa.

Continua depois da publicidade

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].