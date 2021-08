Cruzes invertidas e Bíblia rasgada: estudante mata pais durante ritual macabro em Vila Velha

Por Fernanda Zandonadi - Fernanda Zandonadi 447

Uma tragédia cheia de elementos macabros ocorreu na Praia da Costa, Vila Velha, entre a noite desta terça-feira (3) e madrugada de quarta (4). Um jovem estudante de Medicina, identificado como Guilherme Heringer Cesar, de 22 anos, matou os pais a facadas e depois tirou a própria vida. O médico urologista e pastor Paulo de Oliveira César, de 68 anos, e Raquel Heringer Cesar, de 61 anos foram encontrados no apartamento da família. Já Guilherme foi achado na baía de Vitória, também sem vida.

A história ganha ares bizarros quando se olha de perto o que foi encontrado no apartamento da família. Em cima de uma cama, havia uma página arrancada do livro bíblico do Apocalipse, o versículo “E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo; ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele”. Sobre a folha impressa estava escrito “Ele me obrigou”, em grandes letras vermelhas.

Uma Bíblia com cinzas de cigarro, deixada em cima de uma mesa, estava aberta no mesmo trecho. Além disso, em cada uma das três portas dos quartos do apartamento foi escrito o número 6, uma alusão ao 666 que, na tradição cristã, é o número correspondente ao sinal da besta. No apartamento haviam também garrafas de cerveja vazias e várias pichações com cruzes invertidas, simbolismo também associado ao diabo.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como duplo homicídio com uso de arma branca. “Segundo informações apuradas por policiais civis do Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa, o suspeito do duplo homicídio, filho do casal, cometeu suicídio logo após o crime. A arma utilizada no crime foi apreendida e será encaminhada à perícia. Os corpos do casal foram encaminhados para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para serem liberados aos familiares e para ser feito o exame cadavérico”, finaliza a nota.

