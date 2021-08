Criminosos invadem escola e furtam mais de 60 computadores em cidade do Sul do ES

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 117

O ensino que já estava prejudicado por conta da pandemia agora enfrenta mais um obstáculo: a criminalidade. Ao chegar para trabalhar na manhã desta segunda-feira (30), funcionários da Escola Estadual Victório Bravim, em Araguaya, interior de Marechal Floriano, encontraram a instituição revirada. Ao todo, 64 chromebooks, um tipo de computador portátil, foram levados pelos criminosos.

Os alunos acabaram tendo que voltar para a casa, já que a escola precisou ser fechada por algumas horas ao passar por uma perícia. Inicialmente, a escola conseguiu contabilizar o furto dos computadores, datashow, e celulares. Ainda não foi possível saber se o furto ocorreu no sábado ou no domingo (29).

O estabelecimento de ensino possuí circuito de videomonitoramento, mas os bandidos danificaram as câmeras e também furtaram os aparelhos que guardam as imagens. A Delegacia do município já iniciou as investigações e conta com a ajuda da população para encontrar os criminosos e recuperar os produtos levados.

Denúncias podem ser feitas por meio do 181. Não é preciso se identificar. Vale lembrar que, quem compra produtos sem nota fiscal e de origem suspeita pode responder por receptação.

