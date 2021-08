Corredor amador promete dar a volta no Espírito Santo em 100 dias

Por Redação - Redação 10

O plano ousado de um maratonista capixaba está finalmente saindo do papel. O corredor amador e professor aposentado de educação física da Ufes Anselmo Perez sonhava há algum tempo em correr pelo Espírito Santo, e o tiro de largada será dado no dia 9 de agosto. Com o projeto CorreES, que tem o apoio do Instituto Unimed Vitória, Perez vai visitar cada um dos 78 municípios do Estado. O retorno acontece dia 13 de novembro.

“Quero incentivar crianças e adultos de todas as idades a serem mais ativos e terem um estilo de vida saudável, com atividades físicas”, diz. Com experiência de mais de 20 anos de treinamento em corrida e participação em diversas provas, incluindo mais de 20 maratonas, Anselmo Perez irá percorrer cerca de 2.500 km em aproximadamente 100 dias.

Serão em média 32 km por dia. “Sempre gostei de correr, já conheci muitas cidades correndo. Pensei que se pudesse fazer isso e ao mesmo tempo conhecer o Estado seria fantástico. Vamos postar tudo que fizermos no Instagram do CorreES. Quero associar o prazer do exercício com a natureza. Indiretamente, será um estímulo à discussão das questões ambientais”.

Junto com a sua esposa, Kamilla Gomes, que também é professora de educação física, Anselmo montou um projeto que teria começado em abril de 2020 se não fosse pela pandemia. Com a melhoria das condições sanitárias, o casal resolveu retomar os planos. Perez vai correr pelo Espírito Santo fazendo paradas nas prefeituras das cidades. O corredor será recebido por anfitriões em alguns municípios por onde passar, que oferecerão hospedagem e alimentação.

O projeto original, de antes da pandemia, previa contato mais próximo com as comunidades, principalmente para conscientizar as crianças sobre a prática de exercícios. “A gente estuda, aprende, ensina, mas se eu pudesse ir aos municípios conhecer de perto as comunidades, visitar as escolas e ensinar as crianças sobre o valor da atividade física, seria bacana. O sedentarismo está tomando conta da sociedade”, pontua o professor.

“Ficamos felizes em participar dessa iniciativa que promove a saúde para a sociedade. Estamos contribuindo com materiais para a divulgação do projeto e com a montagem de uma cartilha elaborada pelo professor Anselmo, que orienta sobre os benefícios da corrida e da caminhada”, detalha a coordenadora socioambiental do Instituto Unimed Vitória, Milene Mello.

Se você é corredor, pode se juntar a esse projeto. No perfil do @corre.es no Instagram é possível fazer um cadastro de corredor, conhecer o roteiro planejado e conferir os corredores do seu município. Vale lembrar que os protocolos de saúde devem ser respeitados, com o uso de máscaras, para aqueles que quiserem acompanhar o corredor.

