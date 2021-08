Convento da Penha realiza a 15ª Missa em Memória das Vítimas de Trânsito

Por Redação - Redação 6

A 15ª missa em memória das vítimas de trânsito, um dos momentos mais especiais do ano, acontece neste domingo (1º), às 9 horas, no campinho do Convento da Penha e também será transmitida nas redes sociais do Convento.

“Esse é um convite que faço a todos com muito carinho! A celebração marca o Dia Estadual em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito, estabelecido conforme a Lei Estadual nº 9.689/2011, e é, principalmente, uma oportunidade de reforçar a importância de a população refletir sobre a defesa de um trânsito seguro. Só quem perdeu alguém que amava em um acidente de trânsito sabe como essa é uma dor irreparável. Vamos celebrar o amor eterno que fica em todos os corações”, destaca o senador Fabiano Contarato.

A Missa é um ato de fé que vai além da religião. A construção da paz no trânsito deve ser um objetivo comum a todos, pois envolve a segurança e a vida das pessoas.

Serviço:

15ª Missa em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito

Data: 01 de agosto (domingo)

Horário: 09 horas

Local: Campinho do Convento da Penha e nas redes sociais do Convento da Penha: Facebook / Instagram / Youtube

