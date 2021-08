Ciodes Sul amplia serviço e deixa polícia ainda mais próxima da população

Por Redação - Redação 34

A população do Sul do Espírito Santo conta com uma extensão do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), localizado em Vitória, desde 2010. Atuando com a mesma tecnologia e metodologia, o Ciodes Sul integra o atendimento emergencial da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal, Secretaria de Justiça e Polícia Rodoviária Federal, em uma única estrutura física e digital, atendendo dia e noite.

Expandindo ainda mais o atendimento no Sul, a partir deste mês, todas as chamadas de emergência realizadas pelo 190, nos municípios de Jerônimo Monteiro, Alegre, Guaçuí, Dores do Rio Preto e divino de São Lourenço, área de abrangência do 3º Batalhão no Caparaó, serão atendidas através da equipe do Call Center especializada do CIODES Sul e Metropolitano, que, em tempo real, encaminhará ao Despachador de Recursos Operacionais (DRO), responsável pela alocação imediata das viaturas ou recurso necessário, através do Sistema de Radiocomunicação Digital.

Essa ação, que antes era feita com apenas um profissional de atendimento e operação, passa a ser realizada por diversos atendentes. Para o secretário de estado da Segurança Pública, Alexandre Ramalho, na prática, “isso torna o trabalho mais ágil e eficiente no atendimento ao cidadão e diminui o tempo de resposta para as chamadas de emergência. A integração dos órgãos envolvidos na Segurança Pública, visa a otimização de recursos e a implantação de projetos, como o Alerta Vermelho, e possibilita economizar o escasso e precioso tempo de atendimento das emergências, direcionando os recursos operacionais da forma mais exata possível”, avaliou.

