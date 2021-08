CDL prevê 'Dia dos Pais' favorável para o comércio de Cachoeiro

Por Marcelo Rosa - Marcelo Rosa 7

Advertisement

Advertisement

Se depender de otimismo por parte do diretor da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cachoeiro de Itapemirim, Celso Costa, neste Dia dos Pais, comemorado no próximo domingo (8), o comércio da cidade tem tudo para começar a ‘tirar o pé do lodo’, depois das agruras provocadas pela pandemia do coronavírus.

Continua depois da publicidade

“Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, os comerciantes estão bem mais seguros, não temem novos fechamentos e preparam as lojas para receber a clientela, da melhor maneira possível”, analisa o dirigente, que também é presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL) do Espírito Santo.

Celso Costa prefere não estimar um percentual de aumento no volume de vendas no Dia dos Pais deste ano em comparação à mesma data, em 2020. “Seria uma incoerência, já que não há parâmetro, pois o comércio estava praticamente fechado, na época”, lembra ressaltando, no entanto, que o desempenho tem tudo para ser muito melhor.

Continua depois da publicidade

Ele também abre mão de dar palpite sobre a preferência dos filhos na escolha do presente para os pais. “Depende muito do poder de compra de cada um. Fato é que, Dia dos Pais, é como Dia das Mães, Dia dos Namorados e Natal, ou seja, ninguém deixa de comprar presente, mesmo que sejam as famosas lembrancinhas”.

Para Celso Costa, a retomada do crescimento da economia deve acelerar, neste segundo semestre do ano. “Isso deve gerar um efeito cascata e permitir que todos saiam caindo, sobretudo, com a geração de emprego e renda”.

Pesquisa aponta tendência do consumidor, neste Dia dos Pais

Advertisement

Continua depois da publicidade

Os consumidores estão mais dispostos a gastar em presentes neste Dia dos Pais do que em comparação a 2020, o que indica uma retomada do varejo com a data. Pesquisa realizada pela empresa de inteligência analítica Boa Vista mostra disposição de 62% contra 47% no ano passado.

Mesmo com a alta na intenção de consumo, 69% dos consumidores entrevistados afirmam pretender gastar a mesma quantia ou menos neste ano, em relação a 2020.

O ticket médio verificado gira em torno de R$ 137, enquanto que no ano passado era de R$ 173. De acordo com 53%, a previsão de gastar menos é devido à falta de trabalho. Esse fator era apontado por 31% em 2020. A alta nos preços foi a justificativa mencionada por 32% na pesquisa deste ano, contra 46% no ano anterior.

Entre os tipos de presente mais procurados, a pesquisa mostra preferência por itens de vestuário e calçados, indicados por 39% deles (45% em 2020), seguidos por acessórios (23% em 2021 e 17% em 2020) e itens de perfumaria e cosméticos (14% em 2021 e 16% em 2020).

Para 30% dos consumidores, o preço continua sendo o mais determinante para a escolha do presente. Na pesquisa do ano passado, esse fator havia sido apontado por 34% deles. A necessidade é a segunda variável mais mencionada e vêm ganhando força na influência para a decisão o atendimento oferecido pelas empresas e a qualidade e a marca.

Na esteira da flexibilização das medidas sanitárias contra a covid, 63% dos consumidores demonstram maior disposição para realizar as compras presencialmente, contra 49% de 2020. Apenas 37% afirmam que pretendem comprar por e-commerce neste ano, enquanto que em 2020 eram 51%.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].