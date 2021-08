Campanha para conter disseminação da Covid-19 no comércio capixaba surte efeito

Por Redação - Redação 8

O Espírito Santo vive, hoje, uma das melhores fases desde que a pandemia do novo coronavírus foi declarada. O atual Mapa de Risco aponta que a iniciativa da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL|ES), que faz parte das estratégias do Estado no enfrentamento à doença, teve saldo positivo nos 45 dias de campanha.

Isso porque apenas 18 cidades estavam em risco baixo no início da ação “Quando você se cuida aí, nosso comércio abre as portas aqui”, lançada para diminuir os casos de Covid-19 no comércio, setor de maior movimentação de pessoas. No entanto, o novo levantamento da Secretaria de Saúde Estadual mostra que, desde segunda-feira (2), 73 municípios estão classificados como ‘verde’, ou seja, os números de contaminação e morte pelo vírus seguem estáveis.

Vale lembrar que mesmo com o encerramento da campanha nos veículos de comunicação do Estado, as orientações seguem nas redes sociais das instituições de cada município. Os capixabas devem continuar se cuidando e, assim, ajudar a manter não só os empregos e o setor que mais movimenta a economia de pé, mas a preservação da vida.

“Quando os lojistas, os trabalhadores e os clientes se conscientizam de que a pandemia ainda não foi vencida e que cada um precisa fazer a sua parte, os bons resultados aparecem. Isso se vê no mapa, onde a maioria das cidades estão em risco baixo. Não podemos relaxar, temos que continuar com os cuidados. O comércio teve prejuízos absurdos, mas as famílias tiveram perdas irreparáveis. Logo a vacina chega para todos. A campanha é a ponta do iceberg, as boas práticas devem ser mantidas não só no comércio, mas em casa, com a família e os amigos. Estou satisfeito com os primeiros resultados”, comemorou Celso Costa, presidente da FCDL|ES.

Os mais de 14 mil estabelecimentos filiados as CDL’s no Espírito Santo receberam cartazes contendo orientações, como o uso obrigatório da máscara, a higienização com álcool em gel e o porquê respeitar o número de clientes dentro do estabelecimento, evitando aglomeração de pessoas, além, é claro, de procurar atendimento médico ao mínimo sinal da doença.

A campanha teve início no dia 14 de junho e encerrou no último dia 29, entretanto, a pandemia não tem prazo para acabar, por isso, continue obedecendo às regras.

