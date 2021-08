Caminhão perde freio, bate em veículos e motorista morre em Cachoeiro

Por Rafaela Thompson - Rafaela Thompson 168

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas após um acidente envolvendo um caminhão e dois carros, na noite desta quarta-feira (4), na ES 164, em Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com a Polícia Militar, o caminhão descia a serra, no sentido Vargem Alta – Cachoeiro quando teria perdido o freio no trecho da ‘Curva da Morte’, ponto conhecido por frequentes acidentes com mortes.

Sem controle da direção, o motorista do caminhão, que levava chapas de aço, atingiu um carro, que acabou batendo em outro veículo. O caminhão e um dos automóveis caíram no pátio de uma empresa de rochas, que fica às margens da rodovia. Antes de morrer, o caminhoneiro ainda bateu contra uma árvore e blocos de pedras, já dentro da empresa. Bombeiros foram chamados para retirar o corpo dele, que ficou preso às ferragens.

O motorista e o ocupante de um dos carros foram levados para a Santa Casa por equipes do Samu. Já o outro motorista, que estava sozinho no veículo no momento do acidente, foi socorrido pelos bombeiros e também encaminhado à Santa Casa.

O corpo do caminhoneiro, que não teve o nome revelado pela polícia, foi removido para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

