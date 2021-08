Caixa realiza mais uma etapa de pagamentos do Auxílio Emergencial nesta quinta (26)

Por Wanderson Amorim - Wanderson Amorim 12

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (26) mais uma etapa de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. Beneficiários do Bolsa Família com final de NIS número 7, além dos beneficiários nascidos em julho, recebem a 5ª parcela do benefício.

Para os beneficiários do Bolsa Família, nada mudou. Os pagamentos são realizados da mesma forma que as famílias recebiam as parcelas regulares do benefício. Para os nascidos em julho, o crédito foi realizado na conta digital.

A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo Caixa Tem ou nas 13 mil lotéricas de todo o país, além de compras na internet e pelas maquininhas em estabelecimentos comerciais.

