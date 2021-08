Cachoeiro amplia vacinação contra Covid para quem tem 30 anos ou mais; saiba como agendar

Por Redação - Redação 11

Advertisement

Advertisement

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) de Cachoeiro de Itapemirim abrirá, nesta terça-feira (3), às 12h, um novo agendamento on-line de vacina contra a Covid-19 para pessoas de 30 a 39 anos.

Continua depois da publicidade

Serão disponibilizadas 4 mil vagas, em 19 Unidades Básicas de Saúde (UBS), para se vacinar quarta (4) e quinta-feira (5) – confira a lista abaixo.

O site para fazer a marcação é o agendamentosaude.cachoeiro.es.gov.br. Após um breve cadastro, o usuário escolhe o local e o dia para se vacinar, dentre os disponíveis – o horário aparecerá automaticamente. O agendamento pode ser feito em qualquer unidade e não apenas naquela mais próxima da residência.

No dia da vacinação, será necessário apresentar o comprovante do agendamento, cartão de vacina, documento de identificação com foto e cartão do SUS ou o CPF.

Continua depois da publicidade

“Já ultrapassamos a marca de 100 mil doses aplicadas e a campanha continua evoluindo. Desta vez, o número de doses disponibilizadas para esse grupo é maior, quase o dobro. Entretanto, pedimos paciência às pessoas na hora de agendar, pois a procura tende a aumentar a cada vez que diminuímos a faixa etária”, afirma o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Interior

Para os moradores do interior, não é necessário agendamento. As pessoas que fazem parte dessa faixa etária devem procurar a UBS do distrito para receber as instruções sobre a imunização.

Advertisement

Continua depois da publicidade

Vai vacinar? Doe alimentos e itens de higiene

As pessoas que se vacinam contra a Covid-19, em Cachoeiro, podem colaborar com a campanha “Compartilhe Amor”, doando, no momento da vacinação na unidade de saúde, alimentos não perecíveis e itens de higiene (álcool em gel e sabão), na quantidade que quiserem. A Prefeitura destina todos os produtos arrecadados a famílias em situação de vulnerabilidade social, para reforçar as ações de combate à insegurança alimentar no município durante a pandemia.

Lista de unidades para agendamento de vacina contra a Covid-19 (30-39 anos)

UBS Aeroporto

UBS Abelardo Machado

UBS Amaral

UBS Coramara

UBS Aquidaban

UBS Jardim Itapemirim

UBS Paraíso

UBS Vila Rica

UBS São Luiz Gonzaga

UBS Gilson Carone

UBS Village da Luz

UBS Zumbi

UBS Novo Parque

UBS BNH de Baixo

UBS Valão

UBS Recanto

UBS BNH de Cima

UBS Nossa Senhora Aparecida

UBS Otton Marins

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].