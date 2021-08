Busca por lançamento de rochas motivou visitas a estande brasileiro em evento nos EUA

Por Redação - Redação 13

Advertisement

Advertisement

A primeira participação do It’s Natural – Brazilian Natural Stone na Coverings 2021 foi marcada por visitas qualificadas durante o evento, realizado de 07 a 09 de julho, em Orlando, Flórida. O projeto é fruto da parceria firmada entre o Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) para promover o mercado de rochas ornamentais brasileiro no exterior.

Continua depois da publicidade

Os dados finais, divulgados pela organização da feira no dia 30 de julho, mostram que a maioria dos visitantes, cerca de 54%, esteve no local em busca de novos produtos. Elaborado como um espaço de encontro entre as empresas, o estande brasileiro reuniu 25 exportadoras de rochas que tiveram oportunidade de interagir e apresentar seu portfólio. O gestor do convênio setorial, Rogério Ribeiro, comemorou o resultado da ação e reforçou que o objetivo foi consolidar a participação do Brasil no mercado norte americano, que, além de possuir alto potencial de compra, ocupa posição de influência nos mercados vizinhos. “Estamos satisfeitos com o resultado. A ausência do Brasil neste evento, que é tão importante estrategicamente para o setor de rochas ornamentais, traria reflexos muito ruins para o desempenho futuro do segmento nesse e em outros mercados”, completou.

A Coverings é tida como modelo de negócios nos Estados Unidos por, historicamente, receber diversos distribuidores de materiais. Essa informação foi confirmada ao analisar o perfil dos visitantes ao estande do It’s Natural. Aproximadamente 42% daqueles que estiveram no espaço brasileiro pertenciam a cadeias de distribuição do setor de compras de rochas ornamentais local, confirmando a força do modelo de negócio do evento. Todas as empresas participantes do estante brasileiro receberão os leads gerados pelas visitas nos três dias de feira.

Sobre o It’s Natural – Brazilian Natural Stone

Continua depois da publicidade

O It’s Natural – Brazilian Natural Stone é um programa de incentivo às exportações desenvolvido pelo Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Esse programa tem por objetivo aumentar as exportações de rochas ornamentais brasileiras, através de um conjunto de ações estratégicas de internacionalização com ações de promoção, fortalecimento da imagem e desenvolvimento do setor no mercado mundial.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].