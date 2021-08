Bandido tenta atropelar guarda municipal, mas é baleado e preso no ES

Por Redação - Redação 95

Advertisement

Advertisement

Um homem tentou atropelar um agente de trânsito da Guarda Municipal de Vila Velha, na noite deste domingo (29), durante uma abordagem no bairro Boa Vista, mas foi baleado e preso.

Continua depois da publicidade

Além do baleado, outro indivíduo se evadiu com a arma, não sendo possível sua detenção. O veículo, com restrição de roubo, estava sendo procurado por participar de assaltos na região central de Vila Velha, de acordo com relatos de vítimas.

O motorista perdeu o controle, parou o carro e foi preso. O homem foi levado ao Pronto Atendimento da Glória, medicado e entregue na Delegacia Regional de Vila Velha.

Além dele, foi entregue o veículo que estava com os criminosos, onde a ocorrência foi registrada.

Advertisement

O conteúdo do AQUINOTICIAS.COM é protegido pela legislação brasileira sobre direito autoral. Não é permitida a sua reprodução total ou parcial sob pena de responder judicialmente nas formas da lei. Em caso de dúvidas, entre em contato: [email protected].